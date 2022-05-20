快訊／彰化跟進！國高中三年線上至畢典　高中以下實體課停7天

▲彰化教育處宣布國三生採線上授課。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻家長們憂心尚未施打疫苗的小孩的健康，加上台灣已是一日生活圈，因此因應國中會考後的上課事宜，彰化縣教育處公布最新各學校授課方式措施，雙軌混合制是由國中小校長會議所凝聚的共識，考量點是讓家長們決定自己的小孩是否到校上課，防疫假不列入差勤紀錄。

縣府教育處再次廣泛徵詢校長們意見之後，有關最新各學校授課方式措施如下：

1. 本縣縣屬國中3年級及縣屬高中3年級學生自5/23至畢業典禮前,以不到校採線上教學為原則。

2. 本縣高中以下學校自5/23-5/29暫停實體課程,採遠距線上教學。

3. 私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定,惟須需與家長溝通後續補課、退費事宜。

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4.全校調整為線上教學之配套措施:

(1)學校教職員正常上班上課。教職員如因疫情居家隔離者或自主防疫者依照中央規定辦理。

(2)各级學校及幼兒園全校暫停實體課程期間,學生家庭照顧確有困難者,學校提供基本照顧服務(含午餐)。有基本照顧需求學生原則回原班級上課。

(3)學校因應學生需求得分流到校取回私人物品。

(4)停課期間，若遇到已排定之校園預防接種日程，仍請學童依照日程時間，到校接種，若學童因故無法到校接種，亦可自行與合約醫療院所預約，前往接種。