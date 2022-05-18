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台北小學、國高中下周全停課　「2情況」仍需實體到校

▲台南市忠孝國中發出停課公告，教育局指出，各停班停課學校都改以線上教學方式進行上課，不會響學生受教權。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台北市私立小學、國高中23日（周一）至27日（周五）統一改全校遠距教學。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北教育局表示，為避免校園疫情擴散，考量本學期已屆期末，全市私立小學、國高中23日（周一）至27日（周五）停止到校，改成全校遠距教學，並視疫情情況滾動修正。此外，遠距教學期間若碰上「重要行事曆事項」，如定期評量、施打疫苗等，可返校實體辦理。

台北教育局18日表示，市內各級學校截至18日止已有24473名師生確診，導致多校多班停課情形，近期學校教職員、學生確診人數及居家隔離人數持續攀升，各校申請防疫假學生人數亦呈現成長趨勢，衝擊學校課務與師資安排甚鉅。

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台北教育局指出，為避免校園疫情擴散，考量本學期已屆期末，已請全市公私立國小、國高中23日（周一）至27日（周五）改為遠距教學，遠距教學期間若碰上「重要行事曆事項」，如定期評量、施打疫苗等，可返校實體辦理。

另國中三年級、高中三年級學生於23日至畢業典禮前一日均進行遠距教學，學生若有返校取物之需求，也請各校妥善辦理。教育局也說，各校應召開課發會研訂配套措施，若仍有實體課程需求亦得辦理。

▼台北全市公私立國小、國高中23日至27日改為遠距教學。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市疫情0518。（圖／北市府提供）

教育局提醒，各校實施遠距教學期間，需提供同步、非同步、混成或交付自主學習任務等多元學習模式，同時協助經濟弱勢或多子女家庭行動載具及網路需求，確保線上學習無虞。

考量國小遠距教學期間，部分學生家長基於職業或特殊因素，可能無法自己在家照顧學生的學習需求，教育局特別規劃「家長基本照顧服務」，只要家長在教學期間無法親自照顧，可以向校方反應。各校開設「基本照顧服務班」費用，屬正常上課時段，由教育局補助學校支應。

在遠距教學期間，教育局仍會補助弱勢學生午餐費用，確保學生誤餐無虞，也提醒學生應注意自身健康，落實個人防護措施，並避免參加高風險及群聚活。

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