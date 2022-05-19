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快訊／陳其邁宣布：高雄高中以下學校　5／23起暫停實體課7天

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（19）日新增6504例確診個案，市長陳其邁宣布，因應疫情最高峰即將到來，為降低校園群聚風險，因此延長校園停課時間，下周停課7天。

陳其邁說：「考量整體疫情，昨天晚上專家會議建議，現在校園感染狀況，應該要停課7天，今天中午跟桃園、新竹、台南首長做過討論，下周停課一周，這是因應疫情群聚發展，這樣對小朋友安全比較好的措施。」

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▲▼高雄市採行居家遠距教學，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改線上教學，其中學校及公立幼兒園停課日為5/23-5/29，補習班為5/21-5/29。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市採行居家遠距教學，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改線上教學，其中學校及公立幼兒園停課日為5/23-5/29，補習班為5/21-5/29。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市採行居家遠距教學，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改線上教學，其中學校及公立幼兒園停課日為5/23-5/29，補習班為5/21-5/29。（圖／高雄市政府）

教育局表示，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改為線上教學，停課日期為5/23-5/29，補習班停課日期為5/21-5/29。

陳其邁強調，根據指揮中心判斷，下周、下下周疫情會達最高峰，上課會有更多風險，希望下周暫停實體課一周能降低校園群聚風險。

▲▼高雄5/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/19確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

中央今日公布高雄新增6576例，陳其邁表示，扣除轉銜外縣市72例，隔離陰轉陽1093例、外縣市旅遊史161例、特定娛樂場所41例、密切接觸者4977例（同住親友2035例、餐飲娛樂755例、職場校園1685例、高風險場域502例），另外新案疫調中232例。

陳其邁表示，高雄進入社區流行階段，裡面風險最高的在於同住家人、職場校園接觸者，他提醒，假如家裡有居家隔離或確診個案，不要一起吃飯、共用浴室，確診個案就是一人一室，盡量減少家裡面彼此接觸。

衛生局表示，家庭接觸風險在目前疫情之下需要重視，陽轉1093例、匡列2063例，因症就醫3348例，縣市社區疫情仍然在發展當中，其中，以年齡來看30-39歲佔18.6%，50-64歲佔18.0%需要注意。

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