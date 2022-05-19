因應疫情高峰期　屏東高中以下停止實體上課一週

▲屏東縣政府宣布中小學下周停止實體上課一周。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

因應疫情即將進入高峰期，屏東縣政府今(19)日中午召開會議，決定高中以下各級學校至幼兒園、補習班自5月23日至5月29日停止實體上課一週；潘孟安縣長已指示教育處通知各級學校暫停實體教學，啟動遠距視訊教學，停課不停學，不影響學童的受教權，但也請家長盡量約束孩子不要亂跑或移動，減少感染風險，共同守護孩子健康。

而縣府原訂5月25日起展開5-11歲兒童BNT校園施打作業，延至5月30日開始，但25日兒童社區疫苗門診施打疫苗則照常，民眾可以帶孩子就近至合約診所或衛生所施打，相關資訊可至縣府衛生局網站查詢。

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潘孟安縣長今日中午結束東港行程回至縣府後，立即召集衛生局、教育處等研商。潘縣長表示，依據中央流行疫情指揮中心及公衛專家評估，南部疫情將於下週進入高峰期，加上連日來屏東縣的病例數都破千，經縣府團隊研議，及考量南高屏縣市是共同生活圈，決定高中以下各級學校下週停課一週，屏東公幼、非營利幼兒園和補習班比照學校停課，私幼則自行決定。

但弱勢或家長無法照顧的學生，仍可以到學校，校方的營養午餐不會中斷供應，不讓孩子餓肚子。

由於去年疫情三級警戒時校園曾停課二個月，有之前的經驗，教育處也立即通知各校啟動遠距視訊教學，目前各校的平板、網卡整備充足，相關教學軟體也運作順利，停課期間仍繼續線上教學，不影響學童的受教權。