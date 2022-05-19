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金門確診累計破千！　48歲染疫男「肝硬化緊急送醫」不治

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門今（19）日新增114名確診者，確診累計1030例，目前收治中60例，無症狀或輕症54例、中症2例、重症3例，新增1名死亡個案為48歲男性，肝硬化末期，意識喪失送急診後PCR為陽性，病情突急轉直下，今日不幸過世。

▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

新增114例中男性佔58例、女性56例，年齡介於未滿5歲至70多歲，20歲至29歲佔大宗有21例；校園部分學生與教職員有42人確診；而個案分屬14個家庭群聚案共有34例、9處工作職場群聚案共有24例。

▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

新增1例死亡為原收治的重症個案，為肝硬化末期的48歲男性，5月16日早上8點30分左右，意識喪失後緊急送急診，PCR檢測為陽性確診，收治在負壓專責病房，因病情急轉直下，於今日過世。

▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

金酒群聚案今日新增4例，金門疫情指揮中心執行長陳祥麟說明，4人都是接觸確診者染疫，目前早班員工們快篩PCR後皆為陰性，內部疫情已獲控制。

縣府表示，為強化快篩量能，民眾如果自行快篩陽性或屬衛生局匡列個案，周一至周日下午1點30分至3點，可以網路預約或現場掛號金門醫院快篩陽特別門診，採檢結果可至健保快易通APP查詢或等候衛生局通知。

▲▼0519金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

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