　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華攝）

▲疫情洪峰來襲，台中將在「中央公園、梧棲童綜合停車場」開設大型PCR給藥得來速。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情洪峰將至，台中市長盧秀燕今天下午在記者會上宣布，明天將在中央公園、梧棲童綜合醫院開設「大型PCR給藥得來速」，提供採檢、看診、領藥一條龍「PCR給藥得來速」服務，民眾免預約隨到隨採，提供便利服務也分流醫療量能。

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，中央公園大型PCR給藥得來速篩檢站設在天空穹頂區(凱旋路與敦化路二段交叉處)，服務時間為週一到週日早上9時至中午12時30分、下午1時30分至5時，共設有2個篩檢站、1個大型看診區，並規劃4條服務動線，一天最大服務量能約1500人次。而梧棲童綜合醫院篩檢站設在急診室旁的停車場（梧棲區台灣大道八段699號旁），服務時間為週一到週日早上8時至中午12時、下午1時至5時，一天最大服務量能約1200人次。

▲疫情洪峰來襲，台中「中央公園、梧棲童綜合停車場」開大型PCR給藥得來速。（圖／市府提供）

衛生局表示，台中市為維繫醫療量能與即時照護確診者，推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」3項措施，更再優化「兒童得來速」升級為「親子得來速」，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢的家庭。市府今再推出第5項措施，推出「PCR給藥得來速」，安排PCR篩檢、醫師看診、領藥(需批價繳費)的一條龍服務，有效消化醫院PCR排隊人潮。

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華攝）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
富邦產為防疫險叫屈！　發3大聲明了
下班注意！9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」
視訊看診「病患脫光全裸」　帥醫嚇壞：找錯網站？
「這些學校」至今零確診！　新北堅守「不全面停課」原因曝光
白家綺染疫康復開泳池趴！　「清涼穿搭」身材驚呆網
補助10萬救命錢！　「4對象」可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

下班注意！新北等9縣市豪雨大報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

【廣編】創意無邊、夢想無際　李奧貝納喜遷新居

台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍

「這些學校」至今零確診！新北堅守「不全面停課」原因曝光

部立玉里醫院爆院內感染375人確診　1重症轉院治療

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

下班注意！新北等9縣市豪雨大報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

【廣編】創意無邊、夢想無際　李奧貝納喜遷新居

台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍

「這些學校」至今零確診！新北堅守「不全面停課」原因曝光

部立玉里醫院爆院內感染375人確診　1重症轉院治療

聯盈發高雄鳳山店永久歇業　店家抱歉：沒有陪大家一起撐過疫情

「2房含車位」很稀有　新北哥困惑了！內行揭原因：才不賣你

酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

高宇杰意外漏接飛球　助總：打得高位移大

芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

雙北停課標準為何不一？　兩邊教育局長有溝通

民怨社宅「看得到租不到」　高雄將取消家庭年所得上限

12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

防疫理賠還車貸　網回答超一致

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

更多熱門

相關新聞

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

疫情持續升溫，勞工因確診無法工作，而無法取得原薪資者，自不能工作的第4天起，可依《勞工保險條例》請領傷病給付，就有民眾疑惑，若是請病假，但公司給完整薪水，也可以請領嗎？對此，勞保局表示，不論請哪一種假別，只要公司規定優於勞基法，給原有薪資，就不能請領勞保傷病給付。

雲林＋951！確診人數及停課班級暴增

雲林＋951！確診人數及停課班級暴增

宏碁董座陳俊聖打3劑疫苗出國仍確診　靠吃這樣食物抵抗病毒

宏碁董座陳俊聖打3劑疫苗出國仍確診　靠吃這樣食物抵抗病毒

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

即／台中+7444　30多歲男確診當天不治

即／台中+7444　30多歲男確診當天不治

關鍵字：

台中疫情確診PCR得來速盧秀燕台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面