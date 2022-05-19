疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

▲疫情洪峰來襲，台中將在「中央公園、梧棲童綜合停車場」開設大型PCR給藥得來速。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情洪峰將至，台中市長盧秀燕今天下午在記者會上宣布，明天將在中央公園、梧棲童綜合醫院開設「大型PCR給藥得來速」，提供採檢、看診、領藥一條龍「PCR給藥得來速」服務，民眾免預約隨到隨採，提供便利服務也分流醫療量能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，中央公園大型PCR給藥得來速篩檢站設在天空穹頂區(凱旋路與敦化路二段交叉處)，服務時間為週一到週日早上9時至中午12時30分、下午1時30分至5時，共設有2個篩檢站、1個大型看診區，並規劃4條服務動線，一天最大服務量能約1500人次。而梧棲童綜合醫院篩檢站設在急診室旁的停車場（梧棲區台灣大道八段699號旁），服務時間為週一到週日早上8時至中午12時、下午1時至5時，一天最大服務量能約1200人次。

衛生局表示，台中市為維繫醫療量能與即時照護確診者，推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」3項措施，更再優化「兒童得來速」升級為「親子得來速」，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢的家庭。市府今再推出第5項措施，推出「PCR給藥得來速」，安排PCR篩檢、醫師看診、領藥(需批價繳費)的一條龍服務，有效消化醫院PCR排隊人潮。