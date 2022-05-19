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白沙屯媽出發倒數　蔡英文：「打好3劑做好防疫」不用太緊張

▲蔡英文、賴英德拱天宮參拜。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文總統下午前往苗栗白沙屯拱天宮進行參拜，她呼籲國人，打好疫苗、做好個人防疫，就不需過分緊張。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖起駕進香倒數，正副總統分別在今日前往，提前恭送媽祖婆，預祝進香平安順利、圓滿成功。蔡英文總統樂觀表示，國民打滿3劑疫苗，面對疫情只要做好個人防疫，不用太緊張。

白沙屯媽祖進香來回徒步約400公里，是國內一年一度的宗教盛事，去年報名隨香7.8萬人的歷史紀錄，本以為今年疫情嚴峻，配合防疫政策「3劑疫苗限制」規定可能會影響報名人數，未料信眾熱情不減反增，再次創下9.1萬人報名新高。

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▲蔡英文拱天宮參拜。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文去年曾以「香燈腳」身分陪同白沙屯媽步行到雲林進香。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，今年報名隨香除了限制打滿3劑疫苗，同時呼籲信徒在進香過程「口罩不離嘴」，分食、減少交談，今年進香適逢國中會考，廟方也請示媽祖，避開會考考場路線進香，避免影響考生。

副總統賴清德上午參拜時表示，打滿3劑疫苗才能參加是很好的方式，同時呼籲隨香者，若出門前有感冒症狀就不要參加，「最好能先快篩，若陽性就不要參加」，進香過程中，難免肚子餓、口渴，提醒民眾盡量做好防護，減少拿下口罩次數、避開人群進食、喝水，讓防疫更加周全。

▲蔡清德拱天宮參拜。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴清德肯定「打滿3劑疫苗才能參加進香」是很好的方式，同時呼籲隨香者，最好能先快篩，若陽性或是有感冒症狀，就不要參加。

總統蔡英文去年就以「香燈腳」身分步行陪同白沙屯媽到雲林北港朝天宮進香。今日則在內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，再次前往參拜。

蔡英文說，白沙屯媽祖進香是台灣宗教盛事，許多民眾還特別請假當跟隨媽祖進香，參與的民眾彼此雖然都不認識，但互相幫忙，展現出信徒對媽祖信仰的虔誠與堅定，這是台灣人的團結。

同時表示，最近國內疫情升溫，確診者愈來愈多，希望民眾可以共體時艱，要互相照顧、關心，而這次疫情確診者都是輕症或沒有症狀，只要妥善照顧就能慢慢好起來，對於這次的大型進香活動，也呼籲「國民打滿3劑疫苗，只要做好個人防疫，不用太緊張」。

▲2022白沙屯拱天宮進香。（圖／拱天宮提供）

▲2022年白沙屯拱天宮進香時程。（圖／拱天宮提供）

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