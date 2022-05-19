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社會 社會焦點 保障人權

快訊／竹科亞東氣體電氣室越燒越烈　119預測控制火勢時間曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區「亞東氣體」一處電氣室今日上午不明原因起火，火勢延燒1個多小時，新竹市119出動20車44人前往救援，不過火勢目前越燒越旺，現場目擊者說「感覺要延燒出去了」，消防局表示，目前正在積極滅火，推估火勢變大恐與油燃燒有關。

▲竹科爆炸。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹科亞東氣體公司上午發生火警，火勢持續燃燒1個多小時，一度越燒越旺，嚇壞附近民眾。（圖／記者陳凱力攝，下同）

消防局表示，上午獲報後出動20車44人，現場目前使用泡沫滅火，同時有許多灑水車協助降溫，後續將看情況繼續增添人力、物力。

目擊民眾說，現場火勢越來越大，有大約20分鐘的時間感覺火勢就要往外擴散，濃煙早竄進隔壁建築。消防局也表示，稍早一度火勢變大可能與電氣室的絕緣油外溢有關，預估待絕緣油燒畢後，火勢即可開始控制。

果然，上午11時40分左右，絕緣油燃燒得差不多，火勢開始順利控制，明火以肉眼可見的速度消失，剩下陣陣濃煙，預估再過不久就可順利撲滅。

▲竹科爆炸。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼119人員推測，火勢一度轉大恐與絕緣油有關，預估待這些油燒完後，就可順利轉小，果然大約20分鐘後火勢順利轉小控制。

▲竹科爆炸。（圖／記者陳凱力攝）

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