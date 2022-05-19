520小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　拿鐵買1送1爽喝

▲迎接520到來，4大超商推出咖啡優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明天就是5/20了，準備好跟愛人告白或是陪愛人過節了嗎？以下就整理4大超商祭出的「520咖啡優惠」，不僅有拿鐵買1送1、美式買2送2，還有美式買30送25，平均最便宜每杯只要24元就能享用，趕快把握機會買給自己也分享給另一半。

●7-11

7-11門市即日起至5/22止推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡」、「CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡」同品項買2送1，冰熱可任選。

OPENPOINT行動隨時取將於5/20起至5/22止推出告白咖啡優惠組合，「愛你久久咖啡」品項有CITY PRIMA精品美式/拿鐵任選2杯99元、CITY TEA冰淇淋紅茶2杯99元、CITY TEA珍珠純奶茶3杯99元、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元；愛你久久久品項為CITY CAFE 特大杯美式27杯999元和CITY PRIMA 精品美式/拿鐵任選21杯999元。

●全家

全家將於5/20起至5/22止祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，兌券期限為5/23至5/29止；期間上午10時起加碼於外送平台foodpanda推「Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3杯0元」限定優惠。

▲全家大杯特濃拿鐵直接買1送1。



●萊爾富

萊爾富即日起至5/31止針對會員祭出「咖啡組合優惠」，Hi Café大杯美式買30送25、Hi Café大杯拿鐵買30送20，另外還有最新4大風味咖啡飲品嚐鮮價59元活動，品項為特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡、特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡、特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡。

●OK mart

OK mart全門市今（19）日、明（20）日2天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有中杯歐維氏聯名巧克力飲第2杯半價喝，更推出會員限定爽吃19元香草牛奶霜淇淋，提醒須在有販售霜淇淋之門市才能享優惠。