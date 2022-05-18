520小確幸快看！超商「美式買2送1」　限時5天下殺33元爽喝

▲7-11推出520咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接甜蜜滿分的5/20到來，就有超商搶先於即日起推出連續5天「520咖啡優惠」，民眾最愛喝的濃萃美式直接買2送1，平均喝1杯只要33元，超級划算；另外，線上也有3大咖啡飲品「買8送4」優惠，趕快把握機會省荷包，買給自己也買給心愛的他／她喝。

7-11門市推出「520告白日」咖啡優惠，即日起至5/22止登場，CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）直接「買2送1」，CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡（冰／熱）也可享「同品項買2送1」。

▲CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡「同品項買2送1」，冰熱可任選。



7-11門市同步還有「CITY CAFE拿鐵全新升級」優惠，即日起至5/31止，只要購買大杯以上CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵，同品項即可享「第2杯7折」（不提供線上寄杯）；線上OPEN POINT行動隨時取即日起至5/28止則有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、大杯濃萃拿鐵咖啡及CITY PRIMA精品拿鐵「同品項買8杯送4杯」活動，兌領期限至2022/9/30止。

為迎接夏日到來，星巴克也推出數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6/5期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買1送1、第2杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11點至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）