大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

▲萊爾富推出咖啡組合優惠。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控快囤一波！就有超商祭出最新「咖啡組合優惠」，民眾最愛喝的大杯美式直接「買30杯送25杯」，平均每杯只要24元爽爽喝，而大杯拿鐵則是「買30杯送20杯」，超級划算，另外，同步還有最新4大風味咖啡飲品嚐鮮價59元，趕快把握機會喝。

迎接520到來，萊爾富即日起至5月底前針對會員祭出「咖啡組合優惠」，Hi Café大杯美式買30送25、Hi Café大杯拿鐵買30送20，另外還有最新4大風味咖啡飲品嚐鮮價59元活動，品項為特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡、特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡、特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡。

除了咖啡優惠之外，萊爾富上百款零食巧克力也在5/31前推出5折優惠，指定巧克力「第2件0元」，品項包括奧利奧原味夾心餅乾(香草)、奧利奧黑白巧克力夾心餅乾以及雀巢奇巧抹茶威化皆享買1送1優惠。

▲萊爾富還有零食巧克力「第2件0元」，等同買1送1，趕快買來跟愛人分享。



為迎接夏日到來，星巴克也推出數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6/5期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買1送1、第2杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11點至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）