超商限時咖啡優惠來了！「買8杯送4杯」爽喝　特大拿鐵只要46元

▲7-11即日起推出線上、門市咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商全新升級拿鐵配方，並於即日起推出線上、門市咖啡優惠，不僅有買大杯以上拿鐵、濃萃拿鐵「第2杯7折」優惠，還有3大咖啡飲品「買8杯送4杯」組合優惠，最便宜喝1杯特大杯拿鐵只要46元，趕快把握便宜喝一波。

為慶祝7-11 CITY CAFE拿鐵全新升級，7-11門市、線上皆推出咖啡優惠，首先為線上咖啡優惠，OPEN POINT 行動隨時取活動自即日起至5/28止，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、大杯濃萃拿鐵咖啡及CITY PRIMA精品拿鐵，可享指定同品項「買8杯送4杯」，兌領期限至2022/9/30止。

至於門市咖啡優惠，即日起至5/31止，只要至7-11門市購買大杯以上CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵，同品項即可享「第2杯7折」（不提供線上寄杯）。

為迎接夏日到來，星巴克也推出數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6/5期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買1送1、第2杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11點至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）