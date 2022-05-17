限時5天！超商獨家「哈根達斯雪糕買2送2」　5款口味任選只要58元

▲萊爾富將於5/18起推出連續5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛吃哈根達斯的你有福了！就有超商祭出獨家「哈根達斯雪糕買2送2」優惠，5款口味任你挑，平均每支只要58元就能爽爽吃，另外，該超商也同步推出最新4款風味咖啡飲品，美式咖啡結合檸檬汁、黃金柚醬與氣泡水，且即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元，趕快把握機會喝一波。

萊爾富推出獨家「哈根達斯指定雪糕買2送2」優惠，活動時間為5/18起至5/22止，商品包含草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、芒果脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕共5款（每款115元），全台限量10萬支，期間可享任選買2送2，等於直接下殺5折，平均每支雪糕只要58元。

另外，萊爾富也推出最新4款「特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品」，喜愛酸甜口味的你一定要喝「冰檸檬美式咖啡」，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合，微苦的咖啡喝起來帶點檸檬香氣，另外還有加了氣泡水的「冰檸檬氣泡美式咖啡」，炎熱的夏天喝一杯超滿足。

▲香醇的美式融合酸甜的檸檬、柚醬更清爽，且還能享嚐鮮價59元。

再來是「冰黃金柚香咖啡」，嚴選韓國黃金柚醬，將酸酸甜甜的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發的濃郁香氣，還能品嚐到酸甜的咖啡風味，同步也有「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，一樣加入清爽的氣泡水，讓口味變得更有層次；以上4款新品即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元。

▲7-11即日起開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。（圖／7-11提供，下同）

7-11旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶即日起推出3款全新風味飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，嚴選蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，整杯散發清新蜜蘋果香氣，再加入冰美式讓口味變得更有層次，搭配氣泡咖啡更是沁涼解暑。

▲「CITY TEA完熟蘋果冰茶」以英式紅茶為基底，每一口都散發清甜蘋果香，還吃得到果粒。

愛喝茶的人一定不能錯過「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，蘋果味道酸甜適中，以英式紅茶為基底凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁。為慶祝新品上市，即日起至5/17止，OPEN POINT行動隨時取推出「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。