　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時5天！超商獨家「哈根達斯雪糕買2送2」　5款口味任選只要58元

▲▼哈根達斯雪糕。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將於5/18起推出連續5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛吃哈根達斯的你有福了！就有超商祭出獨家「哈根達斯雪糕買2送2」優惠，5款口味任你挑，平均每支只要58元就能爽爽吃，另外，該超商也同步推出最新4款風味咖啡飲品，美式咖啡結合檸檬汁、黃金柚醬與氣泡水，且即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元，趕快把握機會喝一波。

萊爾富推出獨家「哈根達斯指定雪糕買2送2」優惠，活動時間為5/18起至5/22止，商品包含草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、芒果脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕共5款（每款115元），全台限量10萬支，期間可享任選買2送2，等於直接下殺5折，平均每支雪糕只要58元。

另外，萊爾富也推出最新4款「特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品」，喜愛酸甜口味的你一定要喝「冰檸檬美式咖啡」，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合，微苦的咖啡喝起來帶點檸檬香氣，另外還有加了氣泡水的「冰檸檬氣泡美式咖啡」，炎熱的夏天喝一杯超滿足。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲香醇的美式融合酸甜的檸檬、柚醬更清爽，且還能享嚐鮮價59元。

再來是「冰黃金柚香咖啡」，嚴選韓國黃金柚醬，將酸酸甜甜的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發的濃郁香氣，還能品嚐到酸甜的咖啡風味，同步也有「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，一樣加入清爽的氣泡水，讓口味變得更有層次；以上4款新品即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元。

▲▼7-11最新蘋果咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。（圖／7-11提供，下同）

7-11旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶即日起推出3款全新風味飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，嚴選蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，整杯散發清新蜜蘋果香氣，再加入冰美式讓口味變得更有層次，搭配氣泡咖啡更是沁涼解暑。

▲▼7-11最新蘋果咖啡。（圖／7-11提供）

▲「CITY TEA完熟蘋果冰茶」以英式紅茶為基底，每一口都散發清甜蘋果香，還吃得到果粒。

愛喝茶的人一定不能錯過「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，蘋果味道酸甜適中，以英式紅茶為基底凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁。為慶祝新品上市，即日起至5/17止，OPEN POINT行動隨時取推出「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔
台北妹收通知「居隔180年」看傻　網揭心酸真相
雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身
男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩
5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打
快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲將快篩
快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　40多歲女心臟衰竭
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時5天！超商獨家「哈根達斯雪糕買2送2」　5款口味任選只要58元

爽嗑1元烤雞、鱈魚塊！速食店平日限定「加1元多1件」今天開吃

超商拿鐵全新升級！咖啡、奶香更濃了　限時「第2杯7折」爽喝

快訊／麥當勞「薯條缺貨」各門市陸續停賣！到貨時間曝光

「PP石墨烯」愛心送暖保護信眾　一起和白沙屯媽祖快樂出航

哆啦A夢粉絲快看！14款限量周邊來了　發光鑰匙座、任意門櫃子超Q

超商獨賣「白沙屯媽祖紀念袋」！送最高666元隨取卡　星巴克買1送1

手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」

免排隊超便宜！自購快篩草莓網平均一劑62元　4天夯賣26.5萬劑

業者力挺醫護人員！免費送石墨烯塑崩褲+　網淚：看見人性溫暖

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

限時5天！超商獨家「哈根達斯雪糕買2送2」　5款口味任選只要58元

爽嗑1元烤雞、鱈魚塊！速食店平日限定「加1元多1件」今天開吃

超商拿鐵全新升級！咖啡、奶香更濃了　限時「第2杯7折」爽喝

快訊／麥當勞「薯條缺貨」各門市陸續停賣！到貨時間曝光

「PP石墨烯」愛心送暖保護信眾　一起和白沙屯媽祖快樂出航

哆啦A夢粉絲快看！14款限量周邊來了　發光鑰匙座、任意門櫃子超Q

超商獨賣「白沙屯媽祖紀念袋」！送最高666元隨取卡　星巴克買1送1

手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」

免排隊超便宜！自購快篩草莓網平均一劑62元　4天夯賣26.5萬劑

業者力挺醫護人員！免費送石墨烯塑崩褲+　網淚：看見人性溫暖

自選「3+4」防疫險賠嗎！　金管會喊賠、各家產險規則不一

湖下海堤旁的「私人電影院」！金門秘境景點　全天候放映唯美藍海

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

《糖豆人》將成免費遊戲　6月21日起跨全平台連線...Steam版本將下架

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

陸Q2表現「倒春寒」？　他用天氣解讀5月後新經濟訊號

辛勤抗疫感謝有你　台東民意代表送肉粽加油打氣

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

立凱電與美企簽合作MOU　將授權鋰電池材料專利、技術

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

消費熱門新聞

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

自購快篩草莓網平均一劑62元最便宜

PP石墨烯和白沙屯媽祖快樂出航

超商拿鐵全新升級！限時第2杯7折爽喝

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

速食店平日限定爽吃「加1元多1件」

限時5天！超商哈根達斯雪糕只要58元

經典手搖變調酒「好喝好拍」

麥當勞「6門市」搶先用環保杯現折5元

超商最新4款風味咖啡限時59元爽喝

哆啦A夢14款限量周邊！任意門櫃子超Q

即／7-11康是美明開賣「唾液快篩」

超商獨賣「白沙屯媽祖紀念袋」送隨取卡

更多熱門

相關新聞

超商拿鐵全新升級！限時第2杯7折爽喝

超商拿鐵全新升級！限時第2杯7折爽喝

愛喝拿鐵的你快看過來！就有超商宣布，「拿鐵」將全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，讓拿鐵的濃厚奶香與咖啡尾韻完美融合，且為慶祝拿鐵全新升級，5/18起至門市購買大杯以上拿鐵或濃萃拿鐵，同品項可享「第2杯7折」優惠。

超商最新4款風味咖啡限時59元爽喝

超商最新4款風味咖啡限時59元爽喝

限時3天！超商3大咖啡飲品優惠來了

限時3天！超商3大咖啡飲品優惠來了

4大超商「母親節咖啡優惠」一次看

4大超商「母親節咖啡優惠」一次看

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

關鍵字：

哈根達斯超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面