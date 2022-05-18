超商限定！「2款飲料新品」來了　濃厚系奶茶加了玫瑰、蜂蜜超療癒

▲7-11開賣最新「百香芭樂鮮果綠」，喝起來酸甜又清爽，還帶有輕柔的茶香。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

炎熱的夏天即將到來，就有超商搶先做好準備，即日起開賣「2款限定飲料新品」，24小時都能喝到宛如新鮮現榨的「百香芭樂鮮果綠」，喝起來清爽又消暑，如果你喜歡喝奶茶，那就一定要試試看「玫瑰蜜香奶茶」，帶有淡淡的玫瑰、蜂蜜香超療癒，且以上2款新品皆可享優惠價。

7-11即日起開賣2款限定飲料新品，如果你想來點清爽的口感，一定要搶喝「純在百香芭樂鮮果綠」，選用具豐富膳食纖維的芭樂與百香果搭配，口感如新鮮現榨，且堅持無添加，保留蔬果的新鮮風味與維生素C，即日起至5/31止還能享「第2件6折」優惠。

▲「玫瑰蜜香奶茶」加了玫瑰花香、蜂蜜，每一口都充滿幸福滋味。



另一款則為「純萃喝濃厚系玫瑰蜜香奶茶」，以印度紅茶基底加入淡雅玫瑰香，再加一點濃而不膩的清甜蜂蜜，口感濃醇回甘，且外觀還特別以超可愛的粉紅色為設計，買2瓶就可拼出玫瑰愛心，即日起至6/14止可享2瓶59元組合優惠價。

▲麻古茶坊人氣芒果系列飲品重磅回歸。（圖／麻古茶坊提供，下同）

愛喝手搖飲的你也絕對不能錯過麻古茶坊今年芒果季3款飲品，首推人氣「楊枝甘露2.0」，整顆飽滿愛文芒果打成冰沙後，層層堆疊自製綠茶凍、特調椰奶及葡萄柚果粒，每一口都像在喝甜點，口感超豐富，還有這杯同步回歸的「芝芝芒果果粒」，是愛文芒果冰沙結合綠茶凍、新鮮芒果果粒，最後淋上紐西蘭起司、喜馬拉雅山海鹽製成的濃郁芝芝，打造鹹甜交織又帶有濃郁果香的罪惡滋味。

▲今年推出全新「芒果果粒波波」。

除了2款經典芒果系列之外，今年還有全新「芒果果粒波波」，同樣選用愛文芒果冰沙，搭配芒果果粒、綠茶凍，最後加進Q彈爽脆寒天，茶果香十足，即日起於全門市正式登場，期間限定，想喝要快。