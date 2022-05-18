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快訊／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　妻急打119求救送醫不治

▲桃園市王姓男子確診後在家中居隔，今天凌晨身體不適，送醫急救仍不治；另名陳姓男子前天咳嗽再加快篩為陽性，但昨晚家人查看時已倒臥地上死亡多時。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市王姓男子確診後在家中居隔，今天凌晨身體不適，送醫急救仍不治；另名陳姓男子前天咳嗽再加快篩為陽性，但昨晚家人查看時已倒臥地上死亡多時。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子為確診個案，在家中居隔休養，今天凌晨被家人發現在浴室前坐臥並出現暈眩狀況，送醫急救時到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治；另一名陳姓男子日前因咳嗽自行快篩為陽性，但未進行PCR篩檢，獨自在家中居隔，昨天下午家人探視時發現已倒臥地上，家人打電話給119協助，但警消人員到場時檢視已明顯死亡未送醫。桃園地檢署檢察官今天相驗，法醫認為初步死因與新冠肺炎無關，應該是心血管方面疾病有關，詳細死亡原因還需再調查。

檢警調查，34歲的王姓男子為新冠肺炎確診個案，本月13日起在家中居家隔離，今（18）日凌晨2時許，同住妻子聽見王男房間傳來聲響，上樓查看時發現王坐在浴室前，自稱感覺暈眩，妻子立即打電話向119求助送醫，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員急救後仍於清晨3時許宣告急救無效死亡。

另一名54歲陳姓男子16日因咳嗽自行快篩為陽性，但並未進一步做PCR檢測，獨自在家中休養，昨天下午家人探視時，發現陳男倒臥地上無反應，家人趕緊打電話向119求助，救護人員到場檢視時，陳男已明顯死亡，並未送醫。

桃園地檢署檢察官率法醫相驗時，初步認為2人死因應與新冠肺炎無關，應與心血管疾病方面可能有關，家屬對死亡原因並無意見，檢察官則透露還會再調查真正死因。

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