假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」　檢聲請扣押奸商44筆土地

▲桃園地檢署偵辦新屋區佰歲興業公司，廖姓負責人等人涉嫌假整地再回填無機性汙泥，檢方與桃園市政府環保局在現場查出之大量汙泥等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年接獲檢舉，指新屋區後湖小段多筆土地遭非法棄置大量無機性污泥，指揮楊梅警方與市府環保局人員追查後發現，廢土來源均來自佰歲興業公司，廖姓負責人租用土地後假藉整地之名，開挖土地篩取級配後，回填污泥多達5萬6千多公噸，不法獲利高達4億5千萬餘元，桃檢偵結將廖等人起訴，並向法院聲請扣押其名下44筆土地，還要追繳沒收不法所得。

桃檢調查，去年4月接獲檢舉，行政院環保署北區督察大查出位於桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地，遭非法棄置大量無機性廢污泥情資，指派國土保育專組檢察官陳寧君指揮內政部警政署保七總隊第三大隊，會同環保署北區督察大隊組成專案小組偵辦。

▲桃檢指揮環保局與保七總隊專案小組在新屋區佰歲興業公司查出無機性汙泥等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組查出佰歲興業公司廖姓負責人、薛姓廠長等人，為節省洗砂石產出之無機性廢污泥處理費，與某土石公司吳姓負責人、張姓男子等人，以偽造土石買賣契約作為掩護，租用新屋區後湖小段數筆土地後，以假整地真開挖，篩取級配後回填大量廢污泥，利用不知情環保工程顧問公司，在網路不實申報上傳之廢污泥清運重量、日期、車輛等資訊以掩護其犯行。

桃園檢警與環保人員於今年3月8日同步搜索，查出現場掩埋大量廢棄污泥，總計多達5萬6千8百公噸之多，廖姓負責人等人節省處理費不法獲利高達4億5千餘萬元。檢察官偵結將廖男、薛男、溫姓女會計、吳男、張男等8人依廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，並向法院依法追徵與沒收不法所得。

【更多新聞】

►桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？ 鄭文燦：5／21前決定

►不滿前女友變心...縱火燒壽司郎店外14輛機車！桃園女被收押

►桃園男蜷縮住家門前送醫不治 採檢驚見確診...死因出爐