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何美鄉：打疫苗又感染的「綜合免疫力」　這是最好的免疫

▲▼國家衛生研究院新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會,何美鄉,蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲何美鄉強調，沒有鼓勵大家去染疫，只是想告訴民眾，把疫苗打滿就不用怕。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中研院研究員何美鄉18日出席民進黨中常會，針對國際防疫策略作報告，會後她受訪時表示，今天確診8萬多例是正常現象，若施打疫苗後又受到感染，這樣的「綜合免疫力」就是最好的免疫。她強調，沒有鼓勵大家感染，只要把疫苗打滿、讓自己更健康就可以不用怕，預估疫情7月開始下滑。

民進黨中常會18日邀請中研院生物醫學科學兼任研究員何美鄉，以「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題來作報告。會後，她受訪時表示，預測單日確診可能來到10萬例，所以現在8萬是正常的，至於病毒何時開始下滑？「我認為7月左右」。

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何美鄉表示，她在會中有提到一種免疫力概念，叫作「綜合免疫力」，就是施打疫苗後受到感染，免疫效果特別好、抗體特別高，抗體也很廣效，可以比較持久。以前是被感染後再施打疫苗才會有，現在先打了疫苗、再受到感染，也有同樣效果。

何美鄉轉述，當時總統蔡英文聽完覺得這個概念很重要，一度問說能不能借用？但她在會上坦言，很多學者不喜歡這個論述，感覺好像鼓勵大家去染疫，但她不是這個意思，只是敘述一個無法改變、無法不被感染的事實。

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▲何美鄉指出，無論是打完疫苗感染，還是以前感染後打疫苗，都會有「綜合免疫力」。（圖／記者李毓康攝）

何美鄉說，現在Omicron擋不住，剛打完第2、第3劑後的疫苗效果，最高只有70％，每個月還會下降，所以即便全民打完1000多萬劑，整個社會平均也只有30％到40％的保護性，那既然無法不讓Omicron感染，「綜合免疫」就是最好免疫，因為疫情不會消失，到了冬天可能又會有新的變種。

何美鄉指出，好在Omicron沒有很毒，大部分是輕症或無症狀，只要全民打疫苗，又無症狀感染，綜合免疫是最好的免疫。她強調，不是在鼓勵大家感染，只是想告訴民眾不用害怕，只要把疫苗打滿、打齊，讓自己更健康，就不用害怕，例如有抽菸的人快戒菸、過胖的人開始運動減重，或吃得不健康、總是高糖高熱量的人，開始吃原型食物。

有媒體問到疫情高峰會是何時？何美鄉回答，到了一個高原後會慢慢下來，可能7月左右就會開始下滑，但不需要降到非常低，只要穩定下滑，大家就可以開始用正常的方式生活，不用動不動就停課、不敢出去吃飯。

至於5歲以下小朋友確診，何美鄉說，大家有討論到這一點，也很棘手，她建議家裡有5歲以下、不能打疫苗的小孩，全家都要打疫苗後再跟小朋友接觸，如果可以的話就戴口罩，或給小朋友戴口罩。

▼何美鄉建議，家中有5歲以下小朋友，全家人最好打疫苗後再接觸。（圖／記者李毓康攝）

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