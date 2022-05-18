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桃園開設25疫苗接種站　「長者有計程車可搭」施打送禮券+好米

▲桃園市長鄭文燦今天視察桃園區永康市民活動中心，了解疫苗接種站運作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天視察桃園區永康市民活動中心，了解疫苗接種站運作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升桃園市民疫苗接種覆蓋率，桃園市今（18）日與21日將開設25處社區接種站，市長鄭文燦今天視察桃園區永康市民活動中心疫苗接種站運作時表示，市府開設25處社區接種站希望提高市民保護力，不限第一、第二或第三劑皆可免預約施打，籲請市民完整接種3劑疫苗，以提高保護力。

鄭文燦指出，目前全市65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率已達75.5%，全體市民第3劑疫苗覆蓋率則為64.1%，為擴大疫苗覆蓋率，市府從今天與本月21日在全市開設25處社區接種站，提供高端（20歲以上）與莫德納疫苗接種服務，凡是18歲以上符合資格者，不限第一、第二、第三劑皆可免預約施打，年滿60歲以上長者與50歲以上原住民，皆可搭乘愛心計程車往返，完成接種可獲得700元禮券與桃園好米1包，籲請市民踴躍接種，完整接種3劑疫苗。

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▲桃園市今天起與21日將開設25處社區接種站，圖為市民在桃園區永康市民活動中心疫苗接種站等候接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天起與21日將開設25處社區接種站，圖為市民在桃園區永康市民活動中心疫苗接種站等候接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，中央流行疫情指揮中心已宣布65歲以上、長照機構住民與18歲以上免疫不全、免疫力低下且病情穩定者等三類對象，可接種第4劑疫苗（追加劑第2劑），但必須距離接種第3劑滿5個月，符合資格者也可在今天與21日至社區接種站接種。這段期間，台灣歷經Omicron疫情快速擴散，希望可在防疫安全情況下順利度過疫情。

鄭文燦強調，桃園每日約新增9,000例本土確診個案，區公所持續推動「防疫關懷包快易通」雙軌制服務，不但可跨區領取，週六、日也不打烊提供服務，此外，因個案資料不齊全，未能接獲中央簡訊收取居隔通知單者，市府持續協助再次通報至中央系統，以確保民眾請假、保險理賠之權益。

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