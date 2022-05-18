朱立倫曝選張善政原因　「我比誰都更想桃園贏」

▲國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨桃園市長提名殺出程咬金，由前行政院長張善政獲提名出戰，讓黨內外跌破眼鏡，連要參選的立委呂玉鈴、前北市議員羅智強皆表達錯愕、驚訝。不過，黨主席朱立倫解釋，桃市長提名的標準是，誰可以讓桃園更好，也可回應桃園縣階段的需求。朱立倫表示，張善政曾在桃園宏碁渴望園區工作超過十年，對桃園有感情，與在地有連結，且從政經歷豐富，正是最佳的桃園市長。

面對張善政被提名桃園市長，朱立倫18日下午在臉書表示，「桃園是我的家鄉，我比誰都更想桃園贏。我出生成長都在桃園，我比誰都更想我的家鄉有更好的發展。好的人才，我求，都要求來。」

朱立倫說，一個城市，有個格局不一樣的市長，一切就會不一樣。桃園是台灣的國門，再過幾年，人口可能超過台北市；而正在發展的航空城、鐵路地下化、捷運建設、亞洲矽谷，需要有國際觀、有工程及科技數位背景的市長人選，帶領桃園起飛。

朱立倫強調，面對桃園市長的提名，我們心中只有一個標準：「誰可以讓桃園更好？」誰可以回應桃園現階段的需求的人選，讓桃園更好。張善政曾經在桃園宏碁渴望園區工作超過十年，對桃園有感情，與在地有連結，一路擔任科技政委、科技部長、行政院副院長、行政院長，再到副總統人選，豐富的經歷與各種歷練，正是最佳的桃園市長。

朱立倫說，桃園值得最好的市長，桃園值得更好的未來，謝謝黨內的夥伴，這是我們團結的開始，我們一起做給不看好我們的人看，我們要打造不一樣的桃園，不一樣的國民黨。

朱立倫也表示，「除了桃園，每個縣市，我都會竭盡所能推出最優秀的人選，站在市民的角度，不只要選贏，還要做得好，讓國民黨成為台灣穩健的基礎。桃園，勝利；台灣，向前行；國民黨，加油。」