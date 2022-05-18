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不等北市府宣布　北一女、成功再進行遠距教學演練一週

▲▼台北市第一女子高級中學,北一女,女高中生 。（圖／記者袁茵攝）

▲北一女跟成功已經宣布，下週一起進行一週遠距教學演練。（圖／記者袁茵攝）

記者許敏溶／台北報導

校園疫情持續升溫，本土校園累計確診人數逼近10萬人，面對疫情在高峰階段，外界關心高中以下是否也會停止實體課程，高雄市昨（17日）已宣布國、高中暑假前，可採居家線上學習，台北市預估下午會出爐，但包括北一女中、成功高中等北市明星高中，已經決定從下週一起，先進行一週遠距教學演練，後續再根據北市教育部規劃進行調整。

由於疫情持續延燒，教育部上週已經率先宣布，全國大專校院可以遠距教學到學期末，目前外界則關心高中以下是否也會全面停止實體課程，但高雄市昨（17日）已宣布，國、高中在暑假前採取居家線上學習，而昨天也傳出，雙北可能今天下午宣布，因應疫情高峰到來，下週起高中以下學校暫停到校兩週。

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而在北市府宣布前，包括北一女與成功高中，都已先決定，下週一起先採取遠距教學一週，後續再根據北市教育部規劃進行調整。

北一女校長陳智源表示，雖然部分學生課程上有實作需求，但因為學校確診人數稍多，加上目前疫情緊繃，師生也都熟悉線上教學模式，故學校課發會在開會討論後，決定下週一起進行一週遠距教學演練，也已經向教育局報備，未來也會採取每週開會討論下一週是否持續進行遠距教學演練。

至於是否希望北市教育局直接宣布遠距教學到學期末，陳智源認為，因為疫情不斷變化，居隔等政策也持續滾動修正，可以理解要政府要直接宣布遠距教學到學期末有難度，校方也會根據北市教育部規劃進行調整。

成功高中校長孫明峯說，由於明後兩天就是學校段考，所以學校今天已經恢復實體上課，而考量段考後課程比較輕鬆，加上目前疫情還在高峰階段，所以本週一的課發會已經決議，下週一起先進行遠距教學演練一週，之後再根據北市教育局規劃調整因應。

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