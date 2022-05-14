台南市國三生14日起全面線上教學　教育局：請同住家人一起守護會考順利

▲台南市各公私立國三學生自14日起至20日全部改為線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市各公私立國三學生自14日起至20日全部改為線上遠距教學，黃偉哲市長特別提醒所有國三學生在會考前這段時間，加強個人防疫，安心在家學習，避免到人潮聚集場所；也籲請同住家人一起做好個人自主健康管理，共同守護孩子健康，陪伴國三生順利參加5月21及22日的國中教育會考。

黃偉哲市長表示，因應疫情升溫，為減少國三生在學校及補習班實體上課的傳染風險，自5月14日起至20日，全面暫停國三生到校和補習班進行實體課程，改為線上遠距教學，讓學生可以安心準備會考。由於近期有部分學生確診或居家隔離原因與家人確診有關，改為線上課程主要目的是為了減少移動和降低傳染風險，因此學生在家線上學習這段期間，同住家人也要加強自己的防疫和健康自主管理，落實勤洗手、戴口罩、減少出入公眾場所，才能一起守護國三考生。

教育局鄭新輝局長表示，國中教育會考將於5月21及22日舉行。依據教育部規定，確診學生就無法參加會考，須參加補考；應考學生如果被匡列為居家隔離或自主防疫者，也會被安排至第二類預備試場應試。依目前的防疫規定，只要是學生的同住家人確診或同寢室室友確診，該生就會被匡列為居家隔離者。由於確診或居家隔離都難免會影響考生的心理狀況及臨場表現，因此提醒家長在陪伴國三生居家學習這段期間，也要同步做好家庭成員的防疫工作，隨時留意自身及家人健康。

教育局表示，在改為線上教學期間，為了讓每位國三生都可以安心在家學習，如學生有平板和無線網卡需求，都可以向學校借用；如仍須到校學習，學校也會協助安排並提供基本照顧（如學習空間及營養午餐等）；對部分弱勢學生在家學習，會由學校持續提供午餐補助；各班導師每日也會持續關懷學生的學習和健康狀況。萬一有學生確診或居家隔離情形發生，也請家長主動通報學校，以利通知會考試務中心協助安排試務工作。