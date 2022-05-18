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台南『迺夜市~免廢好YES』　自備餐具享優惠好康

▲台南市環保局自6月至8月底於15處夜市辦理「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，逛夜市吃喝享好康又環保，一舉多得，每人每日限領1張，數量有限換完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局自6月至8月底於15處夜市辦理「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，逛夜市吃喝享好康又環保，一舉多得，每人每日限領1張，數量有限換完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夜市飲食攤幾乎都使用1次性的餐杯具容器，過度消耗資源也產生垃圾，台南市環保局自6月至8月底於15處夜市辦理「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，自備環保餐（杯）具於夜市營業日至夜市活動配合窗口即可領取1張含消費折抵及抽獎的活動券，逛夜市吃喝享好康又環保。

台南市長黃偉哲說，台南市著名觀光夜市多，人氣小眾夜市也不少，探索夜市美食的同時不妨為環保盡一份心力，自備環保杯、環保餐盒、環保袋都是很好的做法，請大家踴躍響應環保局「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，減少垃圾，環境會更好。

支持活動的夜市有市區最具人氣的大東夜市、花園夜市、武聖夜市。安南區的安中傳統夜市、樺谷夜市；永康區復華夜市、中興里夜市；仁德區後壁厝夜市；六甲區六甲夜市；學甲區傳統夜市；佳里區佳里傳統夜市；官田區隆田夜市；鹽水區鹽水夜市；白河區長安路夜市、國泰路夜市等。

環保局長謝世傑指出，過去要爭取夜市支持環保活動總得費不少功夫，這次一口氣獲得市區、溪南、溪北15處夜市的認同，顯示環保理念已深入社會大眾，估計此次活動至少可減少1500個一次性餐杯具。

▲台南市環保局自6月至8月底於15處夜市辦理「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，逛夜市吃喝享好康又環保，一舉多得，每人每日限領1張，數量有限換完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

夜市活動券含10元折價券兩張 (不找零)、抽獎存根聯及抽獎聯各1張，折價券可立即在夜市合作的餐飲攤位折抵，最晚須於2022年10月31日前使用完畢！ 抽獎獎品為環保局藏金閣手作商品共30份(中獎只限1次)。環保局將於11月辦理抽獎，中獎名單公布於環保局臉書粉絲專頁。

為有效落實自備及使用環保餐杯具，環保局提醒消費者，須以環保容器盛裝餐點或飲料才可折抵。折抵券可多人合用折抵，折抵金額無上限。

環保局不遺餘力推動外食自備環保容器，今年持續辦理「臺南減廢日」，2022年已有154家餐飲店家響應，從傳統小吃、咖啡館、異國餐廳到茶飲店都有。持自備環保餐杯具至響應店家盛裝餐飲可享加量或消費優惠。減廢日店家資訊可至「資源回收全民動起來」網站查詢 （https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）。也建議消費者，自備環保杯使用寬口容器、餐食請帶大尺寸便當盒或保鮮盒，也要注意容器耐熱性、耐酸鹼性等，才能環保又健康。

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