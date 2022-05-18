花1300元買15支快篩「收到2個水杯」　氣炸！一頁式廣告消失了

▲有民眾在網路花了1300元買15支快篩，結果卻是收到2個水杯，而且該網站已刪除，氣得報警。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

近日疫情升高，快篩劑大缺貨，連新冠特效藥也搶手，台中市黃姓民眾在臉書「健康小天使」一頁式廣告購買3盒15支快篩試劑，黃男在超商付款1300元後回家打開一看，包裝內竟是2個水杯，回頭查看該網站已遭刪除，更有民眾購買新冠肺炎特效藥，結果收到的是塞滿廢紙的空盒子，經查詢出貨公司地址根本無該門牌，氣得報警。

根據統計，民眾最常使用的社群平台前2名為Line及Meta（臉書），使用率高達90%以上，而民眾在網路上常見許多一頁式廣告，標榜商品售價低於市場行情，以「限時特價搶購」或「限購倒數計時」方式銷售吸引民眾購買，但是收到貨品後卻與網頁標示商品不符，被害人大都在收到問題貨品後要退貨，才驚覺網站已下架或無客服電話，連公司登記地址都是假的。

台中警統計今年1月迄今，一頁式廣告詐騙案件有26件，其中以「網購商品」19件為最多，呼籲民眾慎選網購平台。

台中警方提醒「一頁式廣告」具有下列特徵：

1、網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或通訊軟體帳號。

2、售價明顯低於市場行情。

3、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。

4、廣告底下留言都是正評，沒有負評。

5、僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。

6、網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。

警方呼籲，民眾若發現貨到付款之商品和網購商品不符時，應儘速向宅配業者反映，同時撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨之宅配業者提供寄件人電話和E-mail辦理退款，此久，網路購物應慎選具有第三方支付功能且商譽良好之網購平台，千萬不要跟賣家以通訊軟體私下交易，以降低被詐騙之風險。