家中成員確診！其他人快篩陽　急診醫曝3種可能發展

記者陳俊宏／綜合報導

急診美女醫師田知學17日呼籲，快篩陽性會持續好幾天，真的不用急著到急診確診，確診者請多利用視訊問診諮詢。她也分享民眾家中有人確診、其他人快篩陽，之後的3種可能發展情形，有可能就康復，也有極少數病人出現更多症狀，這時就要評估是否住院。

田知學在「布農Doc 田知學」臉書說，前幾周開始，快篩陽最多的主訴是：「我其實沒有症狀或一點點症狀，但是我女兒（或兒子、或家中第一個有症狀確診者）有，我只是跟著確診快篩陽性。」

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▲▼田知學呼籲，快篩陽性會持續好幾天，真的不用急著到急診確診。圖為近日亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）



田知學回，「我還是開個基本防疫包給您好嗎？」過1、2天，開始有訊息或是電話，分成三類：

1、醫師謝謝！我好了！我只有用力休息、飲食均衡、多喝水！



2、真的，燒燒退退和喉嚨痛大概第2、3天開始衝病程高峰，當時心情比看股票還緊張，然後孩子（家人或我）就好了！



3、（極少數）病人過幾天還沒有改善、活力變差、更多症狀。這時我們就會請家人把病人帶回急診，評估是否要住院。

田知學呼籲，全台灣就這麼多專責病房！現在每個急診內部只有兩個區塊—確診或非確診！可能、疑似的只能在外面等報告！把醫療空間和量能留給「確診中重症」、「非確診的一般急重症病人」。

田知學表示，已經有越來越多篩檢站，快篩陽性會持續好幾天，真的不用急著到急診確診，確診者請多利用視訊問診諮詢。

▲▼田知學呼籲，快篩陽性會持續好幾天，真的不用急著到急診確診。圖為近日亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

