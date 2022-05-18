收接觸通知「有4天沒出門」　倒垃圾都嘸！他酸：家裡阿飄確診？

▲社交距離APP實用性備受爭議。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃品臻／綜合報導

簡訊實聯制退場後，社交距離APP替代上陣，但實用性一直備受質疑。就有網友發文抱怨，大半夜收到APP跳出通知說有接觸史，但仔細查看接觸日期後發現，其中有幾天根本是沒出門的狀態，連下樓倒個垃圾都沒有，就連同住家人也發生同樣情況，讓他不禁懷疑，APP有沒有錯報的可能性？

該名網友在Dcard上以「沒出門卻有接觸通知？」為題發文表示，「我在大半夜突然收到app的通知，顯示我從5/3開始到5/15之間有6天有接觸」。然而這卻讓原PO摸不著頭腦，因為其中有4天的時間，他完全沒有出過家門，連下樓倒垃圾都沒有，且家中也沒有確診者、訪客，讓他相當不解，接觸通知是從哪來的。

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由於要接觸超過2分鐘且在2公尺內才會有通知，原PO對此就狠酸，「難不成是我的鄰居確診，然後我家跟他家的牆厚度隔不到2公尺，然後我們還剛好都靠近牆？還是我家出現了有確診的阿飄，然後我跟祂接觸到？」

原PO因此也懷疑，社交距離APP有沒有錯報的可能性，他更點出另一個問題，「如果是錯報，那它是全部都錯報，還是只報錯幾天？那這樣我怎麼知道我哪幾天是真的有接觸到？」

不僅如此，原PO的同住家人後來也表示有收到接觸通知，其中有2天是和原PO重疊的，且同樣完全沒有出門，但APP顯示的接觸時間竟然超過1小時。

文章一出，網友們紛紛留言表示，「我5/10同事確診，前一天我們還沒戴口罩聊天、面對面聊天，他都快隔離完了，我的還是無（接觸通知），我也沒確診，我是覺得這東西不準」、「接觸快兩小時我也還是陰性，有做好防護其實不太容易染疫」、「我這幾天手機也突然瘋狂跳有接觸，但我也沒有跟人家接觸到，唯一有可能就一牆之隔的另一間辦公室的人（但沒有面對面碰到過），距離來說是有可能+他們那間確實有人確診了」。