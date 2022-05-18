　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲4類人「快篩陽=確診」。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情整個大爆發，眼見越來越多民眾往醫院擠，急診室大排長龍，防疫政策也不斷修改，現在已經開放4類人視訊診療及評估「快篩陽＝確診」。不過，就有網友在Dcard發文呼籲，請大家看完視訊診療後要拿藥和付錢，不然就是浪費已經磨好的藥物，也浪費視訊看診名額，「拜託大家不要自私！」

這位網友在Dcard發文，「預約視訊看診，不付錢不拿藥？！」文中表示，「現在一堆民眾恐慌到預約完視訊看診，看完了不來拿藥和付錢」，這樣既浪費磨好的藥，也浪費視訊看的名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著拜託民眾把診所資源留給孩童，「年長者開立抗病毒藥物，也請自己搜尋領藥的藥局，不然就去大醫院開立！」最後則是呼籲，確診、居家隔離、自主防疫的民眾，「請不要來現場，我們必須保護現場未有防護力的孩童！」

另外，本站稍早報導《4類人「快篩陽=確診」！住院限中重症、發燒嬰　看診取藥QA一次懂》，居家檢疫、居家隔離、自主防疫對象，以及65歲以上長者，若快篩呈現陽性，可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣／片至責任醫療院所由醫師確認；達成共識者由醫師通報上傳，未達共識者可聯繫當地衛生局進一步安排PCR。

針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。此外，指揮中心也開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
最美童星酒駕自撞「醉到說不出話」　Netflix新戲慘了
砸36萬「加盟廖老大飲料店」反悔！網見頂讓金額傻眼：根本黃牛
快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢
不等北市府宣布　2學校決定下周免到校
桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」
趙小僑求子5年失敗4次！　每天吃藥打針痛到哭
疫苗打滿三劑！　夏慕尼招待整隻龍蝦
快訊／羅智強出局！　國民黨今擬徵召張善政出戰桃園市長
趙小僑「最後一次拚試管」成功！一年前曾胎停　老公哭：別再生
許孟哲《飢餓》受傷急叫救護車　「無法站立」錄影喊卡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功再進行遠距教學演練一週

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功再進行遠距教學演練一週

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

不斷更新／朱海君對戰黃妃搶台語歌后！　金曲33入圍名單一次看

南韓總統尹錫悅確定加入IPEF　將參加24日視訊峰會

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

台東縣府發放弱勢家戶快篩劑補助5百元　「520」自動入帳

嗨玩紙箱打地鼠　圓臉大眼萌貓「瘋狂miss」…5秒後放棄躺平

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

TOYOTA電動車bZ4X「命名方式曝光」！4個字涵義一張圖就看懂

不甘心也要繳！一表懂綜所稅申報關鍵日　拖過這天要多付10％↑

「0+7新制」隔離金還有得領！　一表看懂適用對象、條件

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

明起連5天　降雨熱區越來越大

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

台首大停辦　校長忍痛決定！

小兒科醫提醒　唾液快篩「3種情況」比戳鼻子準

護理師快篩會醫療崩盤　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話

居隔女叫早餐遭丟電線桿旁　平台回應了

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

退將夫人「特權探病」罵15分鐘！護理師當場哭了：好心寒

家人確診！妹子「躲到男友家」　他嗆低級

更多熱門

相關新聞

9歲↓童破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

9歲↓童破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

台大感染科前醫師林氏璧今天（18日）提醒，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁等6大症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫。

防疫優先　基隆端午龍舟賽嘉年華停辦

防疫優先　基隆端午龍舟賽嘉年華停辦

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

北市女遭男友「砍斷手筋」丟包醫院　PCR確診

北市女遭男友「砍斷手筋」丟包醫院　PCR確診

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

關鍵字：

新冠肺炎疫情確診防疫視訊診療快篩居家隔離Dcard

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面