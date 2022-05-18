藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

▲4類人「快篩陽=確診」。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情整個大爆發，眼見越來越多民眾往醫院擠，急診室大排長龍，防疫政策也不斷修改，現在已經開放4類人視訊診療及評估「快篩陽＝確診」。不過，就有網友在Dcard發文呼籲，請大家看完視訊診療後要拿藥和付錢，不然就是浪費已經磨好的藥物，也浪費視訊看診名額，「拜託大家不要自私！」

這位網友在Dcard發文，「預約視訊看診，不付錢不拿藥？！」文中表示，「現在一堆民眾恐慌到預約完視訊看診，看完了不來拿藥和付錢」，這樣既浪費磨好的藥，也浪費視訊看的名額。

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他接著拜託民眾把診所資源留給孩童，「年長者開立抗病毒藥物，也請自己搜尋領藥的藥局，不然就去大醫院開立！」最後則是呼籲，確診、居家隔離、自主防疫的民眾，「請不要來現場，我們必須保護現場未有防護力的孩童！」

另外，本站稍早報導《4類人「快篩陽=確診」！住院限中重症、發燒嬰 看診取藥QA一次懂》，居家檢疫、居家隔離、自主防疫對象，以及65歲以上長者，若快篩呈現陽性，可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣／片至責任醫療院所由醫師確認；達成共識者由醫師通報上傳，未達共識者可聯繫當地衛生局進一步安排PCR。

針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。此外，指揮中心也開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。