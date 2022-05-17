尪吵架攤牌最愛前任！人妻「有疙瘩+學弟突表白」想離　網勸：母湯

▲尪吵架攤牌最愛前任，讓人妻一直無法釋懷。（示意圖／翻攝自Photo-AC）

圖文／CTWANT

「我該提離婚嗎？」一名人妻表示，自己和丈夫結婚7年，目前有一個5歲的孩子，「在別人眼中，我的婚姻生活很美滿沒錯，可是在我跟老公結婚第四年的時候，有一次大吵，他脫口而出他愛的是他前女友，而當初會跟我結婚，只是他出於不甘心」，從此之後她心裡一直有疙瘩，「他不想當壞人的話，那我當壞人不知道會不會比較好？」

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「我的婚姻生活很美滿沒錯，可是在我跟老公結婚第四年的時候，有一次大吵，他脫口而出他愛的是他前女友，而當初會跟我結婚，只是他出於不甘心。我後來追問下去，才知道事情的真相，當初是因為我婆婆認為我老公的前女友配不上他家，所以硬生生把他們拆散」。

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女網友接著說，「當初會跟我老公認識，確實是透過長輩介紹，而我也剛好喜歡我老公。交往的時候到婚後，他也對我很好很好，但那次吵架後，他跟我攤牌了，他說他就是故意營造那種幸福的感覺，事實上他就是愛著前女友，他不甘心這世界上只有他不能跟愛人結婚，他說他不甘心我人生那麼順遂？」

人妻坦言，「從那次爭吵之後，我內心就有疙瘩在，沒辦法像以前一樣用心愛著他，有好幾次都想跟他提離婚，可是他卻好像又當作他什麼話都沒說過似的，對我跟之前一樣好，反而是我比較冷淡。半年多前我職場上的一位學弟跟我表白了，是因為學弟表白了，我才突然覺得自己非常可悲，有人竟然可以喜歡我那麼久，然後我自己的老公竟然坦承他還愛著別人？」

原PO無奈表示，「我覺得自己自尊心跟好勝心都很強，所以一直不願意接受自己的婚姻失敗這件事，可是若我不放手，我老公也不會愛我不是嗎？他不想當壞人的話，那我當壞人不知道會不會比較好？大家能不能心平氣和給我一些意見？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我會跟老公認真坐下來聊聊，問他是否愛著前女友，還是氣話，還有沒有在聯絡」、「我知道妳有疙瘩，但妳要想想，過去了這麼久，妳老公有偷吃？有出軌？找前任？人都會說氣話」、「學弟的部分要好好思考，跟已婚的人表白，他道德上是不是有什麼問題」。

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