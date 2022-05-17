男生小便斗尿尿沒安全感？網曝「1招」潛規則：立即減壓

▲網友好奇男生在小便斗上廁所會不會很沒安全感，吸引網路熱議。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

公共廁所的男廁通常設有一排半開放式的小便斗空間，相較之下女廁就保有隱密性，一名女網友就好奇「男生上廁所都不會很沒安全感嗎？」吸引網友熱議，紛紛回答關於男性上廁所的「潛規則」。

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一名女網友在Dcard閒聊板發文，好奇「男生上廁所都不會很沒安全感嗎？」原PO指出，男廁不是像女廁那樣有隔間隔起來，小便算直接半開放式的在外面，而且大小便的位置有明顯區隔，「尿尿在小便斗、大便在隔間，會被知道是上大號還是小號覺得好尷尬」。

原PO認為，會在意這個的男生們，感覺會因為這個空間設計覺得很沒安全感，相較之下女生的廁所設計就話保有一種隱密性，有種這是自己私人以及模糊空間的感覺，比較不會有被看的不安全感。

文章一出吸引許多男網友回覆，「會！而且很不舒服，遇到沒有隔板或是隔板又小又低甚至從門口可以看進去的根本不敢上」、「會！只要在外面上廁所，除非只有我一個人，我才會上小便斗，不然一律去大便間尿尿，比較有安全感…有些休息站是只有一條溝的那種，只有爸爸、阿伯、阿公才敢上那種的吧…」、「我都直接上大號間，避免一些人站在後面給壓力」。

網友也曝光男廁潛規則，「會啊，所以小便斗會有個不成文的規定，不會站在正在上廁所那個人的旁邊（如果人數沒這麼多的話）」、「通常人不多的話，你會看到站位是13579，或是2468，沒新冠男廁就自主梅花了，不過人多就不管了」。

不過也有男網友表示，「習慣了，幼稚園會害羞吧，長大根本沒差」、「原本會覺得怪，但是當完兵之後就沒什麼差了」、「不會！反而很有自信」、「跟隔壁的一起噴會有革命情感」。







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