水煮蛋放機車半個月！他打開車廂狂罵「比死老鼠還臭」...驚悚照曝

▲有網友把水煮蛋放在機車車廂，結果忘記拿出來。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不少人都發生過，把食物忘在車上的經驗，時間一久飄散出的臭味，真的讓人不敢想像。一名網友半個月前把水煮蛋放在機車後車廂，打算帶去公司吃，沒想到一時忘記，一直到這幾天才想起，讓他大崩潰。

原PO昨（16日）在《Dcard》論壇求救「緊急狀況」，透露2個禮拜前，在機車車廂放了一包剝好的水煮蛋，原本打算拿去公司當早餐吃，結果上班後也忘記要拿出來，加上好幾天都下雨，他都開車出門，也就忘了那包蛋的存在，直到最近才想起來，但是沒有勇氣打開車廂，「現在它已經在我機車車廂悶2個禮拜了」，不敢想像打開後會是什麼情景。

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▲原PO拿出2個禮拜前的水煮蛋。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這台車不能騎了，報廢吧」、「過戶給我吧，我幫你處理」、「我覺得換車比較實際」、「拆蛋小組預備」、「戴手套跟墨鏡去拿」。

事後，原PO還是鼓起勇氣，打開潘朵拉的盒子，他更新留言狂飆髒話：「X你X我快臭死了，我要吐了，X」、「整個維度都是這個臭味，比死老鼠還臭」，同時附上照片，只見水煮蛋已經整個爛掉，似乎隔著螢幕都可以聞到味道。

網友見狀都笑翻，「還好沒有活力四射」、「好噁哦」、「突然不知道怎麼面對雞蛋沙拉了」、「這是榴槤吧」、「你要慶幸不是生雞蛋」、「生化武器」、「變壞蛋了，嘔嘔嘔」。

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