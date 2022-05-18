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南加州教會槍案　長老教會：防範極端統派團體暴力滋事

▲▼美國南加州15日一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（圖／路透）

▲美國南加州15日一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國南加州爾灣台灣長老教會15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，警方調查指槍手周文偉疑因「政治動機」憎恨台灣而行凶。台灣教授協會、台灣基督長老教會18日上午舉行記者會，為逝者默哀，同時呼籲政府應正視極端主義的統派團體在國內外以暴力滋事，拿出積極作為遏止，並訂定「新憲法」避免人同陷入認同混淆的狀況。民進黨立委羅致政會中亦直言，將推動修法加重對「仇恨罪」的處罰。

台灣教授協會、台灣基督長老教會等團體今天上午在濟南教會舉行「南加州台僑禮拜遭恐攻，台教會籲遏止中國打手」記者會。

台灣基督長老教會總會議長、牧師戴碩欽表示，台灣基督長老教會第一時間就與當地牧者取得聯繫，並向家屬表達哀悼慰問之意，過去長老教會也曾經歷過白色恐怖歷史，多年以來，在信仰當中一直不斷學習，如何彌補化解族群對立的仇恨、陪伴受害者以愛克服悲傷，懇求上帝親自的安慰，扶持受到驚嚇的牧長、弟兄姊妹，平安度過這個悲傷、痛苦的時刻。

台灣基督長老教會總會總幹事、牧師陳信良說，長老教會強烈譴責暴力，特別是將自己的情緒發洩在手無寸鐵的人身上，長老教會深信仇恨無法促成彼此理解和尊重，只是強化自我的意識、合理化自己的行為，因此會走向偏激的道路，利用仇恨、暴力來製造對立，也許短期會達到效果，但是長期而來將受到人民的厭惡和唾棄。

陳信良呼籲，政府應該正視台灣某些統派團體所散播的仇恨言論，「我們極力反對有這種傳播仇恨言論」，這將會激起對立，對台灣社會造成傷害；此外，這次事件是因「認同衝突」產生，應該認真看待台灣這塊土地上也是有族群的問題，也就是所謂中國認同和台灣認同的問題，衝突在台灣從來沒有消失過，而且隨著台灣的民主自由變得更複雜，這是因為《憲法》不符合現況，導致認同的混淆，唯有訂定符合台灣現況的「新憲法」，才能讓人民免於認同的混淆。

陳信良說，長老教會深信愛能夠勝過暴力、看到盼望，在愛裡面沒有恐懼，只有產生追求真神的心，無論是犧牲生命擋下的子彈的鄭達志醫師，或者是弟兄姊妹願意同心協力制服兇手，為此對他們表達敬意，並會為他們祈禱。

民進黨立委羅致政說，他在洛杉磯讀書、居住將近7年的時間，第一時間接獲此消息非常震驚、難過，據報載，這是一件仇恨相關的罪行，現在應該亡羊補牢、防範未然，過去在台灣也曾因為宗教、種族、性別發生暴力事件，如果只是用《刑法》不足以制裁其對特定團體的霸凌，例如有統派團體「斬首」八田與一銅像，對國內不同團體帶來緊張關係，應該禁止特定團體入境，嚴格檢視相關立法，加重對「仇恨罪」的處罰，在法制面防範仇恨罪行

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