最新槍擊細節曝光！加州槍手「鐵鍊鎖門」堵活路　教友以為是保全

▲南加州一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南加州台灣長老教會教堂15日發生槍擊，導致台裔移民1死5傷。根據最新披露細節，68歲槍手周文偉（David Chou）上午10時左右就抵達教堂，埋伏3個多小時後行兇。根據倖存教友描述，他犯案前使用鐵鍊把大門鎖死，但因為身穿黑色上衣，上面寫著「保全」字樣，因此沒有引發懷疑。

爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）發表公開信，提供最新案情細節。周文偉在主日崇拜儀式開始前抵達，他向接待人員宣稱以前就曾參加活動，拒絕填寫個人資料表單，並且也使用台灣話交談。

▲兇嫌周文偉（David Chou）目前已遭拘留。（圖／達志影像／美聯社）



周文偉似乎一直待在教堂，直到下午出現在牧師張宣信的歡迎午宴會場，用鐵鍊鎖門到一半，還讓一些教友先行離開，但被問起為什麼這麼做時，他則拒絕回答。周文偉還被目擊用釘子把另2扇門釘死，接著朝空中開槍，但一些教友當時卻以為是汽球破掉的聲音。

信中寫道，「鄭達志醫師看見周（文偉）拿槍，立刻採取行動試圖阻止他，周（文偉）用3顆子彈把鄭醫師射殺了，一些教友也隨即倒在地上。」所幸一名教友成功逃脫，並在下午1時30分左右報警通報當局。槍手更換彈匣時，張宣信牧師「拿椅子打他」，其他教友也衝上去奪走槍枝、綑綁嫌犯，而警方在幾分鐘後趕到。

▲FBI目前朝向仇恨犯罪調查。（圖／路透）



《洛杉磯時報》報導，周文偉目前已被拘留，保釋金100萬美元（近3000萬台幣）。警方發言人布勞恩（Carrie Braun）表示，嫌犯被控一項謀殺罪及五項謀殺未遂罪名。她透露，周文偉的犯案來自政治動機，「根據我們目前的發現，他特別針對台灣人社區，而這裡正是台灣社區的一個代表。」聯邦調查局（FBI）也已展開仇恨犯罪調查。

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