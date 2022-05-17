時力譴責南加州槍擊案兇嫌　「政府應正視仇恨的意識形態」

▲美國南加州一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，造成1死5傷悲劇，時代力量17日表示，誠摯地向無辜受傷的僑民及其親屬表達與關懷之意，時代力量對於任何形式的暴力予以嚴厲譴責，同時提醒政府正視仇恨的意識形態帶來的危害，並對中共滲透進行蒐整，以利進一步掌握與管理。

時代力量發布新聞稿說明，美國南加州橘郡（Orange County）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）發生槍擊事件，造成1死5傷的悲劇。針對這起不幸案件，時代力量誠摯地向無辜受傷的僑民及其親屬表達與關懷之意。

時代力量也說，對於奮勇與持槍兇嫌對抗，因而不幸犧牲的醫師鄭達志（John Cheng），時代力量要致上最高的敬意和哀悼。

時代力量指出，根據警方及駐洛杉磯代表處目前公布的資訊，兇手行兇動機疑似出於對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿，是具政治動機的仇恨事件，時代力量對於任何形式的暴力予以嚴厲譴責。

時代力量認為，在民主、自由、法治的社會裡，不論彼此的價值差異，都應該透過和平的方式溝通討論，即便溝通未果，任何的歧見都不應成為對他人濫用暴力的藉口。

時代力量表示，值此哀傷時刻，時代力量也要再次提醒政府及執政黨，應該正視仇恨的意識形態帶來的危害，並對中共滲透進行蒐整，以利進一步掌握與管理，避免類似憾事在台灣發生。