南加州長老教會槍擊案釀1死5傷　人權會：縱容仇恨言論是不幸溫床

▲南加州台灣教會槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，釀成1死5傷悲劇，國家人權委員會17日表示，人權會譴責一切形式的暴力，此事件更提醒台灣社會，必需正視長期以來，潛在於台灣社會被不當激化的分歧與對立，「姑息歧視與縱容激化仇恨的言論，正是產生許多衝突與不幸的溫床」。

國家人權委員會晚間發布聲明指出，有關美國南加州橘郡長老教會槍擊案，造成1死5傷的不幸事件，人權會表達無比沈重的哀痛與遺憾，同時譴責一切形式暴力行為，呼籲落實國際人權公約。

國家人權委員會表示，人權會譴責一切形式的暴力，並向英勇犧牲的罹難者表達敬悼，希望傷者早日康復。此一不幸事件更提醒台灣社會，必需正視長期以來，潛在於台灣社會被不當激化的分歧與對立，姑息歧視與縱容激化仇恨的言論，正是產生許多衝突與不幸的溫床。

國家人權委員會認為，為了避免再次不幸的人權悲劇事件，台灣有必要強化民主與人權教育，推動彼此尊重及理解。在落實保障言論自由的同時，也因致力於闡明，言論自由負有不違反社會公義的義務。

國家人權委員會說明，由於台灣已經將《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》兩公約國內法化，政府應致力於落實《公民與政治權利國際公約》第20條規定，禁止任何鼓吹戰爭，煽動仇恨、歧視、敵視或強暴等，濫用言論自由的行為。