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「捨命救人」台裔醫10年前專訪　暖揭行醫初衷！只為創造更好社會

記者吳美依／綜合報導

南加州台灣長老教會教堂15日發生槍擊，台裔醫師鄭達志（John Cheng）挺身奪槍，卻不幸中彈身亡。他10年前受訪時，就透露出對病人的同理與關懷，「我們能夠讓他們的生活變得更好，在這個人心中埋下『如何照顧自己』的種子，當他們好好照顧自己，也能夠好好照顧家人，從而創造出更正向積極的家庭環境，進而轉化成更好的社區。』」

鄭達志出生在台灣，1歲隨父母移民美國，並在德州東部小鎮長大，從小看著父親細心看診、關心病患，建立良好醫病關係，人與人之間的信任、良善及美好互動的價值，在心裡根深蒂固。他自童年開始熱愛武術，從德州理工大學醫學院畢業後，不僅成為優秀武術教練，也是一名專精營養學與運動醫學的家庭醫師，曾在幾所高中擔任隊醫。

▲▼現年52歲的台裔醫師鄭達志在南加州教堂槍擊案首先挺身而出，奮勇壓制嫌犯，自己卻傷重不治。（圖／翻攝自YouTube／scmgav）

▲鄭達志10年前受訪，揭露自己對待病患的同理與關懷。（圖／翻攝自YouTube／scmgav）

鄭達志直言，一些患者能夠調整心態，面對改變終生的傷勢或疾病，但另一些人卻無法準備好。他身為家庭醫師及運動醫學醫師，必須隨時跳出框架思考，協助與陪伴患者了解身體狀態及治療目標，確保受傷人們「為了好的理由，在正確時機，往正確方向前進。」他回憶，很多患者都曾感慨，「你知道嗎？鄭醫師，你是第一個真正聽進我說的話的醫師。」

採訪單位寫道，鄭醫師是獲得美國家庭醫學委員會（ABFM）認證的醫師，在評估挑戰性病例方面，具有優秀天賦及嫻熟能力，由於自己也有2個孩子，因此能夠同理家長對孩子的關心，「他就像一名經驗豐富的偵探，依然因為新挑戰而充滿活力，有創意地與病人共同解決問題。」

採訪單位還寫道，「在與鄭醫師見面瞬間，你就能確信他重視長久關係。他與病患的關係持續多年，因為他能夠與來自不同背景的人相處愉快。很少有家庭醫師能夠在如此廣泛領域，提供如此優秀的高品質照護。他對於病患生理、心理及精神層面的關懷及承諾，讓病患在治療過程中感到輕鬆愉悅了一些。」

▲▼現年52歲的台裔醫師鄭達志在南加州教堂槍擊案首先挺身而出，奮勇壓制嫌犯，自己卻傷重不治。（圖／取自South Coast Medical Group）

▲鄭達志熱愛運動，也是武術教練，本次槍擊案捨身救人，留下妻子與2個孩子。（圖／取自South Coast Medical Group）

鄭醫師生前聯合創辦的南岸醫療集團（South Coast Medical Group）執行長蓋拉爾迪尼（Johanna Gherardini）表示，鄭醫師是一名體育愛好者，也是一位頗有造詣的武術大師，曾教大家在緊急情況下如何自保等防身術，「他穿過整個房間朝嫌犯衝過去，我完全能理解他在親身實踐的事，他的表現充分展現了他是一位保護者。」

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