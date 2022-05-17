居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

▲女子透過外送平台點餐，沒想到餐點被丟包。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著疫情發展，台灣的新冠確診者愈來愈多。一名女子因為進行居家隔離，15日上午透過外送平台叫了早餐，沒想到餐點被丟在電線桿，外送平台還顯示「已抵達」，且正常扣款，讓她氣炸了。對於這起事件，外送平台仍在了解當中。

這名女子在「爆怨公社」指控，她正在進行居家隔離，15日透過外送平台點餐，沒想到外送員看見備註「隔離者」後，突然告知「地址不完整無法外送」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼女子對外送員感到十分不滿。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



女子聽完外送員的說法，立刻給了對方地址，沒想到該名外送員依舊沒有將餐點送達，而是丟在路邊的電線桿，質問對方原因，竟回覆「是公司叫她這麼做的」，讓女子十分傻眼，而且平台還顯示餐點已抵達，甚至已經信用卡扣款，讓她相當憤怒。

▼外送員備註「電線桿旁」，讓女子氣炸了。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



貼文曝光後，不少網友留言斥責，「居隔者就是無法出門…放電線桿給誰拿啊」、「這就是直接刷卡的壞處，我都付現，不送來無法完成交易」、「公司不會叫外送人員放電線桿的，客訴他吧，讓他吃負評」、「又沒接觸，是在驚什麼？他整天在外跑接觸一堆人，旁邊有確診者都不知道才會驚吧！」

其他外送員認為，有些顧客會要求將餐點隨便放，但基於安全、衛生的考量，不太可能這樣做，公司也不可能交待「放在電線桿」。對於這起事件，外送平台則表示，仍在了解當中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完