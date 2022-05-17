保險業稱打滿3劑「自選居隔」不理賠　他批：變相逼大家別打追加劑！

▲居隔規定調整影響許多防疫險保戶。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心宣佈17日起實施「0+7」居家隔離新制，確診者同住家人如打滿三劑疫苗，且快篩陰性，即可免隔離，採7天自主防疫。對於防疫保單如何理賠，卻也引發防疫保單之亂，對此，北市議員參選人詹為元批評，保險公司的說法根本是變相逼大家不打第三劑，「這種隨意變更條款就看打三劑與否的賠償計算符合當初的契約精神嗎？」

指揮中心實施「0+7」居家隔離新制，確診者同住家人如打滿三劑疫苗，且快篩陰性，即可免隔離，採7天自主防疫，形同解禁親密接觸者居家隔離管制。對於防疫保單如何理賠。金管會保險局產險監理組長陳清源17日接受媒體提問，被問及「0+7」如何理賠，他解釋，金管會已經請公會整理未來理賠需要什麼樣的文件，並向外說明，這樣民眾申請理賠才有依據，也不會產生信任的問題。

陳清源說明，目前符合衛福部的「0+7」要件，必須要打3劑以上、陰性、自主管理才可以外出；但是如果未滿3劑就不符合要件，所以民眾申請還是要看疾管署居家隔離通知的方式如何。而產險業者指出，17日起，打滿了３劑疫苗無須再強制隔離，如果保戶自願繼續接受隔離，將視為「故意行為」，產險業者不會給付隔離補償。

詹為元表示，根據新制規定，雖然民眾可以自由選擇要0+7還是3+4，但是保險公司說：「業者已作好嚴格把關的措施，今（17）日進件的，一律要求檢查「小黃卡」，如果發現已打滿第3劑，雖勾選「3+4居家隔離」且有收到隔離通知書，仍不予理賠。」

詹為元批評，換句話說，根本就是變相逼大家不打滿第三劑才能領保險給付，「拜託，我保險不是打三劑之前的風險耶，而是保當我面對隔離時產生的損失需要保險補償。這種隨意變更條款就看打三劑與否的賠償計算符合當初的契約精神嗎？」