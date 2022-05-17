台北妹收通知「居隔180年」看傻：無期徒刑？　網揭心酸真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友確診後，今（17）日收到隔離通知書；但重點是，上面的隔離期竟長達180年，讓她不禁苦笑，「無期徒刑是多可怕的一件事情。」對此，不少網友被戳笑狂虧，但更多人不禁感嘆，工作人員真的辛苦了。

女網友今在「信義區三兩事」發文，苦笑直呼「因為一場肺炎，我了解了無期徒刑是多可怕的一件事情，有信義區的夥伴跟我一樣嗎？」

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只見隔離通知書上，開始隔離日是2022年5月17日，但解隔竟為「2202年5月16日」。這個明顯的烏龍讓她哭笑不得，「目前台北衛生局打不進去，但已聯絡上信義關懷中心，處理中......。」

截圖一出，掀起熱烈討論，連禾馨營運長林思宏也在臉書轉發，表示「從今天開始直接隔離180年到往生，關好關滿，日期沒有一個是對的，衛生局同仁辛苦了。」

▲女網友PO出隔離書。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）

許多網友看完留言打趣道，「直接被祝福長命百歲」、「直接關到下輩子」、「這不是居隔啦，是封印」、「原地變地基主」、「或許他們已經研發出長生不老仙丹」。

不過，更多人給予承辦人員鼓勵，「工作人員真的累壞了」、「這波疫情除了醫護人員忙翻，衛生局、衛生所、區公所的這些公務人員，每天都加班打電話聯絡確診的人，根本打不完，假日也要加班到凌晨，只能說...大家都不好過」、「夭壽！工作人員需要給他們蠻牛了」。

另外，PO文也釣出碰到類似情況的網友，直呼「打給疾管科，我也是日期被寫錯的」、「我也是日期、地址都不正確，被關10天，打了不下1千通都打不進去，我決定明天出關直接殺衛生局問」、「我的鄰居也遇到相同問題，無期徒刑」、「我的也很鬧，居隔解隔同一天」。

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