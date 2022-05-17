居隔時焦慮失眠「解隔後不敢出門」　醫師：別無聊就大吃大喝

▲醫師提醒居家隔離也要運動，有助穩定情緒、提升免疫力。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著新冠肺炎疫情的延燒，每日都有數萬人確診，原本在電視上才看得到疫情案例，現在病毒就近在身邊，也有不少人因確診或接觸而配合指揮中心規定接受隔離；部分民眾因為不安與恐懼等感受帶來身心負面影響，甚至在解隔離後，也沒有重獲自由的歡喜，看著家門外的車水馬龍反而心慌。

南投醫院身心科醫師沈政男指出，被隔離時最常見的反應是：「我會不會確診？會不會演變成重症？」大部分民眾了解客觀訊息後即可逐漸安心，但有慮病傾向（容易擔心健康）或對疫情特別不安的人，就可能出現焦慮症狀，比如反覆想到染疫後果、無法專心做手邊的事、坐不住、肌肉緊繃，甚至容易疲倦等不適。

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沈政男表示，最常見的隔離症狀是失眠，一來因為擔心染疫，再者隔離期間作息改變，也可能影響睡眠，也有少數人被「PCR陽性」嚇到出現急性壓力症狀，除了焦慮與失眠，在解隔離後變得更加擔心染疫，甚至不敢出門；焦慮太久若未緩解，就可能出現沮喪、悶悶不樂、胃口變差、無助無望等憂鬱症狀，所幸這類情況相當少見，畢竟隔離頂多2、3周。

要避免隔離帶來的身心症狀，沈政男認為首先應蒐集正確的疫情資訊，並熟悉確診後處理流程，才不會手忙腳亂；在隔離期間應保持作息規律，不要沒事就躺床或因無聊而大吃大喝，並挪出室內空間做點運動，若原本就有身體或心理疾病，應備妥藥物，不要中斷治療，也可藉由網路讓親友陪伴自己，解隔離後若仍有上述症狀持續2周以上，可就診身心科，接受專業協助。