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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／陪同隔離也是隔離　保險公司拒賠無理

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲防疫保單諸多爭議，陪同隔離不算隔離嗎？陪同孩子居家隔離的家長雖有領到主管機關核發之居家隔離通知書，但事後向保險公司申請隔離費用補償金時，卻遭保險公司拒絕理賠。（圖／記者姜國輝攝）

近來國內新冠疫情嚴峻，每日確診人數屢創新高，連帶防疫保單申請理賠件數也接踵而至，但保險公司畢竟不是省油的燈，開始祭出各種琳瑯滿目之拒賠理由。

其中，近期引發極大爭議的情況是，家長購買防疫保單後，其未滿18歲之子女因同班同學確診，被匡列為確診者的密切接觸者而居家隔離，家長也因需照顧子女而依當時規定同時進行居家隔離，家長雖有領到主管機關核發之居家隔離通知書，但事後向保險公司申請隔離費用補償金時，卻遭保險公司拒絕理賠。

就此問題，金管會於5月14日發布新聞稿表示，未成年子女之同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅係基於生活上共同照顧之需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制……，爰以該隔離處置並非《傳染病防治法》第48條所定，與確診病人接觸之隔離處置，保險公司依契約約定尚難予以理賠。

惟個人以為金管會及保險公司的解釋似有曲解之嫌，也違反《保險法》及《消費者保護法》所定保險（定型化）契約發生疑義時，應為有利於被保險人（消費者）解釋之意旨。

首先，就各該保險公司（富邦產險、新安東京海上產險、中國信託產險、和泰產險、國泰產險等）關於隔離費用補償金大多以契約條款約定：「被保險人於保險契約有效期間內，因約定之法定傳染病且符合《傳染病防治法》第48條，受衛生主管機關對該被保險人開立隔離通知書接受隔離處置者，本公司依本保險契約之約定給付法定傳染病隔離費用保險金。」依該條款文義，只要被保險人收受主管機關依《傳染病防治法》第48條開立之隔離通知書且實際經隔離者，就符合請領隔離費用保險金之要件。至於主管機關究係出於何種防疫考量而對被保險人開立隔離通知書，保險契約既未明文約定，自非保險公司所得審酌之要件。

金管會及保險公司雖主張照顧者並未與確診者接觸，縱有隔離事實，亦非法定之隔離處置。然而，主管機關依《傳染病防治法》第48條第1項所得實施隔離之對象為「曾與傳染病病人接觸」或「疑似被傳染者」，顯見有無與確診病人接觸並非唯一考量。既然中央疫情指揮中心進行風險管理評估後，認為「同室照顧者」有高度染疫之風險，將之認定為「可能與確診個案有相當接觸」而依《傳染病防治法》第48條開立居家隔離通知書，自應尊重衛生主管機關控制疫情之專業判斷，豈能由保險公司自行解釋恣意推翻。

更何況，家長收到衛生主管機關核發之隔離通知書後，立即受到隔離處分之規範及限制，若有違反相關規定，將面臨《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》之處罰，該隔離處置自然是《傳染病防治法》第48條所定之法定隔離處置，家長據此申請理賠自符合契約要件，保險公司實無拒賠之理。

風險的管理及評估為保險業之核心，變種病毒Omicron驚人的傳播力固然是始料未及，但保險公司本得透過充分的計算、評估及設計契約條文等方式以控制風險，不應在銷售保單後，反將承保風險轉嫁給小老百姓，失信於社會大眾。

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