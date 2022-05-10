今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

▲醫師認為，在疫情爆炸時期，康復者也扮演著重要角色。（示意圖／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數已連12天破萬例，今年截至8日，累積33萬0742例本土個案。ICU醫師陳志金表示，隨著染疫人數增加，意味著每天將有數萬人康復，這些康復者可扮演「3個關鍵角色」，並直呼「凡事都有好的一面～」。為疫情下恐慌民眾帶來不少正能量與溫暖。

醫師陳志金今（10）早在粉專發文，指出隨著染疫人數增加，也意味著每天將會有數萬人康復，而這些康復者可扮演很好的角色。他舉例一、可告訴社會大眾，事實上大多的感染者都不需要過度恐慌，因目前的輕症、無症狀比例佔99.76%；二、則是餐飲業及旅遊業可首先迎接康復者，提供優惠，祝賀他們康復以迎接新生活，帶動一波康復者經濟。

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陳志金接著說，三、公司行號、醫院，也可以委以這些康復者重任，因為他們短時間內比較不擔心感染。他直呼「凡事都有好的一面～」。

該篇發文充滿正向力量，讓網友倍感安心，「阿金醫生總是正向給人希望、溫暖」、「多搜尋看看臉書上很多康復的染疫記錄文，尤其是兒童染疫，多看幾篇心裡就有個底了，幾乎都是3日康復，大家一起幫台灣穩下來」、「餐廳對剛康復者提供內用優惠，整個空間的人都是超高抗體的無敵星星者，超級安全，感覺商機無限」。不過也有人提醒，「這需要兩至三星期的時間，大家要忍耐和注意衛生」。