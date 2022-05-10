　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲醫師認為，在疫情爆炸時期，康復者也扮演著重要角色。（示意圖／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數已連12天破萬例，今年截至8日，累積33萬0742例本土個案。ICU醫師陳志金表示，隨著染疫人數增加，意味著每天將有數萬人康復，這些康復者可扮演「3個關鍵角色」，並直呼「凡事都有好的一面～」。為疫情下恐慌民眾帶來不少正能量與溫暖。

醫師陳志金今（10）早在粉專發文，指出隨著染疫人數增加，也意味著每天將會有數萬人康復，而這些康復者可扮演很好的角色。他舉例一、可告訴社會大眾，事實上大多的感染者都不需要過度恐慌，因目前的輕症、無症狀比例佔99.76%；二、則是餐飲業及旅遊業可首先迎接康復者，提供優惠，祝賀他們康復以迎接新生活，帶動一波康復者經濟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金接著說，三、公司行號、醫院，也可以委以這些康復者重任，因為他們短時間內比較不擔心感染。他直呼「凡事都有好的一面～」。

該篇發文充滿正向力量，讓網友倍感安心，「阿金醫生總是正向給人希望、溫暖」、「多搜尋看看臉書上很多康復的染疫記錄文，尤其是兒童染疫，多看幾篇心裡就有個底了，幾乎都是3日康復，大家一起幫台灣穩下來」、「餐廳對剛康復者提供內用優惠，整個空間的人都是超高抗體的無敵星星者，超級安全，感覺商機無限」。不過也有人提醒，「這需要兩至三星期的時間，大家要忍耐和注意衛生」。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨
日本AV末日！擬禁「癡漢多P、真實插入」　達人揭影響
前NBA球星遭槍擊身亡！　媽媽求救：有人打死我兒子
22款通過「EUA快篩」名單曝光！唯一中國製也入列　搶購前先
沈政男爆今天很關鍵　估破7萬例「如果沒有就費解了」
納豆「澎湖百萬民宿」爆PO網賣4300萬　慘況曝光
基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗　阿公4個月後過世
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

10天破29萬　專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

農曆四月好運TOP3　屬龍事業順心順手、「這生肖」情財雙收

今天很關鍵！估破7萬例　沈政男：如果沒有就費解了

打疫苗送「最夯伴手禮」　醫讚台南太強：比衛生紙更有吸引力

22款通過「EUA快篩」名單曝光！唯一中國製也入列　搶購前先認2字

渣男最愛「有這6特徵」女生！命理專家：臉色差容易變目標

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

誰需要居隔？一圖秒懂「4類人7種檢疫型態」　都不能內用、聚會

恐致災長條雨帶曝光！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

10天破29萬　專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

農曆四月好運TOP3　屬龍事業順心順手、「這生肖」情財雙收

今天很關鍵！估破7萬例　沈政男：如果沒有就費解了

打疫苗送「最夯伴手禮」　醫讚台南太強：比衛生紙更有吸引力

22款通過「EUA快篩」名單曝光！唯一中國製也入列　搶購前先認2字

渣男最愛「有這6特徵」女生！命理專家：臉色差容易變目標

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

誰需要居隔？一圖秒懂「4類人7種檢疫型態」　都不能內用、聚會

恐致災長條雨帶曝光！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

佐佐木朗希「投球能力在大谷之上」　大聯盟評價世界前5名

劉畊宏爆紅「半個月暴漲6000萬粉」！　廠商捧錢求帶貨天價瘋傳

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

台南24歲男吸金10億落跑！被爆「花60萬叫小姐」　夜店撒鈔影片曝

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

前NBA球員佩恩遭槍擊身亡　勇士悍將心碎悼念前隊友

洋基率先20勝！柯提斯7.1局無安打　締造隊史1紀錄

脫線最後身影！　3代同堂「直播唱日文歌」孫兒幫戴玩偶帽

10天破29萬　專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

林氏璧轟陳文茜散播恐懼！前署長分析5點打臉他

女大生二度確診！她驚揭6後遺症太可怕

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

恐致災雨帶曝！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

180元快篩沒人搶！律師：證明只想要便宜

安裝冷氣完…師傅驚「我還沒出去啊」角落狂鑽41秒讓網笑瘋

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

更多熱門

相關新聞

獨／北市鬧烏龍！確診竟被隔離1個月

獨／北市鬧烏龍！確診竟被隔離1個月

指揮中心日前將居家隔離制度改為「3＋4」，確診居家照護舊制「10＋7」，而5月8日起新增的確診者則使用新制「7＋7」。但有民眾表示，自己於4月29日確診，但居家隔離通知書卻寫「4月29日至5月29日」，整整一個月的時間，但打給健康中心卻求助無門。

台東馬偕爆群聚　院方分艙分流管理

台東馬偕爆群聚　院方分艙分流管理

汐止「確診跟蹤狂」持剪刀尾隨正妹

汐止「確診跟蹤狂」持剪刀尾隨正妹

北市警累計401人確診　士林分局偵查隊長染疫居隔中

北市警累計401人確診　士林分局偵查隊長染疫居隔中

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

關鍵字：

本土疫情確診ICU醫師陳志金康復者經濟

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

網紅全家6人快篩陽　不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

依依醫大畢業！發現納豆怪異「機警2堅持」及時救一命

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面