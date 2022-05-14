陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

▲大陸以封城等措施應對疫情，對經濟的影響逐漸顯現。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）13日公布4月金融統計數據，人民幣貸款增加6454億元，較去年同期大減8231億元（2.8兆元新台幣）；社會融資現模增加9102億元（約4兆元新台幣），較去年同期大減9468億元。

對此，大陸央行表示，4月份當月人民幣貸款增長明顯放緩，同比少增較多，反映出近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加要素短缺、原材料等生產成本上漲等因素，企業尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下降。

大陸央行提到，近期，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

不過，大陸央行也指出，同時也要看到，中國發展有諸多戰略性有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變，「下一階段，人民銀行將按照黨中央、國務院決策部署，將穩增長放在更加突出的位置，加大穩健貨幣政策的實施力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加快落實已出台的政策措施，積極主動謀劃增量政策工具，支持經濟運行在合理區間。」

相關政策措施包含：穩定信貸總量、降低融資成本，以及強化對重點領域和薄弱環節支持力度。大陸央行強調，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀杠杆率會有所上升，但保持在合理區間。