　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲大陸以封城等措施應對疫情，對經濟的影響逐漸顯現。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）13日公布4月金融統計數據，人民幣貸款增加6454億元，較去年同期大減8231億元（2.8兆元新台幣）；社會融資現模增加9102億元（約4兆元新台幣），較去年同期大減9468億元。

對此，大陸央行表示，4月份當月人民幣貸款增長明顯放緩，同比少增較多，反映出近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加要素短缺、原材料等生產成本上漲等因素，企業尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下降。

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

大陸央行提到，近期，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

不過，大陸央行也指出，同時也要看到，中國發展有諸多戰略性有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變，「下一階段，人民銀行將按照黨中央、國務院決策部署，將穩增長放在更加突出的位置，加大穩健貨幣政策的實施力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加快落實已出台的政策措施，積極主動謀劃增量政策工具，支持經濟運行在合理區間。」

相關政策措施包含：穩定信貸總量、降低融資成本，以及強化對重點領域和薄弱環節支持力度。大陸央行強調，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀杠杆率會有所上升，但保持在合理區間。

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
HowHow 1歲兒確診隔離畫面曝！　一狀況嘆：真的不知怎辦
快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊！　球迷驚慌竄逃
2男星「戰南北嗆聲對罵」爆衝突！　吳宗憲緊急圓場
雙寶媽「3管齊下」照顧確診兒　網見1行為驚呼無敵
華視一個月出包7次　董事長親筆信不忍了！撂重話
嚴重死亡車禍！「車只剩半台」　電桿被攔腰拔起
撐不過疫情！　高雄老字號餐廳「宣布歇業」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

2個月被偷30件內褲！嫩妹裝監視器抓賊　見他真面目崩潰

北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

泡芙1組10入！她逛超市一圈「拿空盒子結帳」　店員一問傻了

93歲婦住療養院確診！送醫病逝當天火化…19天後「死者甦醒」康復了

游錫堃再提「一邊一國論」　國台辦痛批「臭名昭著、言論荒謬」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

2個月被偷30件內褲！嫩妹裝監視器抓賊　見他真面目崩潰

北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

泡芙1組10入！她逛超市一圈「拿空盒子結帳」　店員一問傻了

93歲婦住療養院確診！送醫病逝當天火化…19天後「死者甦醒」康復了

游錫堃再提「一邊一國論」　國台辦痛批「臭名昭著、言論荒謬」

他見蔡英文出手了！　驚曝認證「陳時中這3點做不好」

HowHow 1歲兒確診隔離畫面曝！關7天見一狀況嘆：真的不知道要怎辦

湯姆斯盃／印度大逆轉丹麥隊史首闖決賽　史上第8支爭冠球隊

只想嫁有錢人！台越混血女星瘋狂入戲　看鏡子洗腦自己

北市敲定第三個「車來速」在中正紀念堂　黃珊珊：下周起盡速開站

孫淡妃婚禮最嗨片段！PSY熱唱「老公秀超猛舞技」　二代女團也到了

想賣自地自建透天！屋主煩惱「1情況」尷尬求解　沒得參考QQ了

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

快訊／NBA季後賽場外3人遭槍擊　公鹿主場外球迷驚慌竄逃

LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

2個月被偷30件內褲！嫩妹見他真面目崩潰

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

北京餐飲進入「擺攤模式」自救！

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

茅台徵人　大學畢業年薪近60萬元

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

上海微解封「紙片喵」得救！

上海拚5月中旬解封　方艙人數降至高峰2成

陸回應為何缺席全球抗疫峰會　

更多熱門

相關新聞

首購族安啦！央行：房貸後續管制措施　是針對第2戶以上貸款成數　

首購族安啦！央行：房貸後續管制措施　是針對第2戶以上貸款成數　

針對擬限縮30年房貸，將打擊首購族一事，央行今（14）日發佈澄清，限縮30年限是針對第2戶以上的貸款成數，不會殃及首購族，主要鎖定這四大對象

PTT土豪哥問「還敢內用？」遭一片開酸

PTT土豪哥問「還敢內用？」遭一片開酸

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈

高雄祥鈺樓二度歇業　蔥油餅成絕響

高雄祥鈺樓二度歇業　蔥油餅成絕響

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

關鍵字：

央行人行經濟疫情

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面