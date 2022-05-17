　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

▲▼北韓國家領導人金正恩親自視察藥局，並下令藥品運輸和供應必須24小時不間斷。（圖／達志影像）

▲北韓國家領導人金正恩親自視察藥局，並下令藥品運輸和供應必須24小時不間斷。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）爆發新冠疫情，卻因為缺乏缺乏醫療設備與篩檢量能，「確診病例」改以「出現發燒症狀」統計，目前已逾148萬人確診。南韓媒體報導，北韓高麗航空16日派遣3架承載重量達50噸的境內最大型運輸機，從中國瀋陽運回醫藥品。

《韓聯社》引述多名消息人士指出，北韓國營的高麗航空公司的3架飛機16日上午抵達中國遼寧省瀋陽桃仙國際機場，裝載醫藥品後於當天下午返航，運回北韓。據悉，這些飛機是貨物承載重量達50噸的多用途大型運輸機伊留申-76（IL-76），同時也是境內的最大型運輸機，北韓僅有3架。

▲▼2018年捷克國際航空節，烏克蘭提供一架伊留申IL-76飛機在現場展示。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年捷克國際航空節，烏克蘭提供一架伊留申IL-76飛機在現場展示。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，飛機上載的都是醫藥品，並無中方人員搭乘。據悉，北韓當局曾向中國請求支援防疫，因此推測從中國運來的可能是用於預防新冠疫情擴散的醫藥品和物資。一名知情人士表示，在中國從陸路向北韓運送醫療物資，有許多限制，「可能是為了迅速運送大量物資才選擇空運。」此前，中國丹東市封城後，中朝跨境貨運列車於4月29日停運。

另一名消息人士表示，由於估計無法一次運送足夠的防疫物資，北韓方面有可能追加航班運送。報導指出，2020年1月疫情在中國大陸廣泛擴散後，北韓封鎖了對中的陸路邊境，全面中斷客機運行，這是北韓時隔2年4個月後，首次有飛機抵達瀋陽桃仙機場。

金正恩戴2層口罩視察藥局　曝北韓極缺醫療物資！急向中求援

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

南韓好意慘遭「已讀不回」！願援助疫苗與醫藥品　盼實際接洽北韓

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔
台北妹收通知「居隔180年」看傻　網揭心酸真相
雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身
男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩
5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打
快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲將快篩
快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　40多歲女心臟衰竭
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

加州教會槍殺案凶嫌「曾任教屏科大」　因病曠職遭不續聘

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢　3劑打滿也有機會

研究：兒童不明肝炎「新冠可能是根源」　全球增至450例12童喪命

每晚照表操課太累！男改「先搶先贏制」床戰8妻　多元成家拚龍種

BNT第一年救了11萬條命！輝瑞分析：若不是有疫苗　死亡數會更高

已有450起！研究：不明兒童肝炎　恐是新型冠狀病毒引起

他遇意外「遭腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣

快訊／美CDC更新旅遊警示！　台灣被列入「最高風險」等級

8月大女嬰擁一頭「超濃密秀髮」　網看傻：比中年大叔還多

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

加州教會槍殺案凶嫌「曾任教屏科大」　因病曠職遭不續聘

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢　3劑打滿也有機會

研究：兒童不明肝炎「新冠可能是根源」　全球增至450例12童喪命

每晚照表操課太累！男改「先搶先贏制」床戰8妻　多元成家拚龍種

BNT第一年救了11萬條命！輝瑞分析：若不是有疫苗　死亡數會更高

已有450起！研究：不明兒童肝炎　恐是新型冠狀病毒引起

他遇意外「遭腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣

快訊／美CDC更新旅遊警示！　台灣被列入「最高風險」等級

8月大女嬰擁一頭「超濃密秀髮」　網看傻：比中年大叔還多

香港或爆發第六波疫情！專家「列5原因」示警：曾感染仍會再染疫

自選「3+4」防疫險賠嗎！　金管會喊賠、各家產險規則不一

湖下海堤旁的「私人電影院」！金門秘境景點　全天候放映唯美藍海

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

《糖豆人》將成免費遊戲　6月21日起跨全平台連線...Steam版本將下架

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

陸Q2表現「倒春寒」？　他用天氣解讀5月後新經濟訊號

辛勤抗疫感謝有你　台東民意代表送肉粽加油打氣

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境

科技公司取消居家辦公　800人辭職

加州教會槍擊犯身份曝！台灣出生、曾擔任預官

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

AV女優超私密面試內容曝　16歲破處一日7戰

台灣教會槍擊1死5傷　台裔醫師擋子彈犧牲

仇恨台灣人！槍手闖南加州台灣教堂開槍1死5傷下場曝

「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　變態夫妻被判有罪

台裔醫師「帶媽上教堂悼父」卻擋槍犧牲

美CDC旅遊警示：台灣被列入最高風險

更多熱門

相關新聞

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢

日本政府預計6月起開放外籍觀光客入境，受此影響，單日入境人數也將大幅上升。為了紓解機場作業壓力，當局擬免除部分國家旅客入境時的採檢作業，而完整施打特定3劑疫苗的外籍觀光客也在考慮範圍內。此外，外務省16日宣布，17日起將取消接種3劑疫苗的南韓入境旅客的隔離措施。

輝瑞分析：若沒有新冠疫苗　死亡數會更高

輝瑞分析：若沒有新冠疫苗　死亡數會更高

美CDC旅遊警示：台灣被列入最高風險

美CDC旅遊警示：台灣被列入最高風險

非所有人都適合第4劑疫苗！6大QA一次看懂

非所有人都適合第4劑疫苗！6大QA一次看懂

快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境

快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境

關鍵字：

北韓日韓要聞金正恩北韓疫情北韓確診COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面