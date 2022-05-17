金正恩戴2層口罩視察藥局　曝北韓極缺醫療物資！急向中求援

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（17日）新增近27萬發燒病例、6人死亡，全國累計出現發燒症狀者為逾148萬人，病歿人數56人。北韓官媒16日公布領導人金正恩戴著口罩視察藥局的畫面，發現金正恩戴著2層口罩，顯示北韓疫情嚴重又缺乏醫療物資的情況下，國家最高領導人也沒有N95等較專業、防護性較高的口罩可戴。

▲金正恩戴2層口罩視察藥局。（圖／翻攝自YouTube「Korea Now」）

綜合南韓《韓聯社》和北韓官媒《朝中社》報導，金正恩下令穩定藥局藥品供應，並親自視察藥局現況，金正恩在現場戴上2層醫療用口罩，但藥局女藥師與金正恩胞妹金與正的屬下，都只戴一層口罩。

極度重視領導人健康與性命安危的北韓，照理說領導人金正恩能獲得的都是最好最豐富的醫療資源，但連金正恩都只戴2層口罩，而非N95、KF94等防護力較好的專業口罩，透露出北韓境內醫療物資的匱乏程度。

▲北韓當局下令藥局24小時供應藥品。（圖／路透社）

北韓由於缺乏醫療設備與篩檢量能，「確診病例」統計改以「出現發燒症狀」替換，目前全國統計逾148萬人確診，但南韓情報部門認為，實際確診數可能高達5倍之多。

此外北韓醫療資源也相當缺乏，報導指出官方已向中國當局求援，希望中方協助提供止痛藥、退燒藥等藥物，以及醫療用棉花棒、體溫計和氧氣罩等物資。事實上4月底北韓境內出現大量「不明發燒病例」期間，北韓就派遣官員至中朝邊境城市，試圖與中方斡旋採購醫療相關物資，但因嚴格管制販售出口，北韓取得的醫療物資數量有限。

中方上周對外表示，若有必要將會全力協助北韓。南韓日前伸出橄欖枝，表示願意提供北韓協助，但遭到「已讀不回」。