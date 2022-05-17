BNT第一年救了11萬條命！輝瑞分析：若不是有疫苗　死亡數會更高

▲輝瑞公布一項分析指出，若無疫苗可打，將有更多人死於新冠肺炎。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疫苗製造商輝瑞公司（Pfizer）一項分析顯示，如果沒有研發出新冠疫苗，染疫死亡人數將會比現在更高，估計在輝瑞BNT疫苗問世的第一年，就已經拯救了11萬人免於死亡。專家表示，若無疫苗，死亡數將是現在的3倍多。據世衛組織統計，目前全球新冠肺炎確診數已突破5.1億例，死亡病例將近627萬例。

根據美媒ABC報導，由輝瑞公司出資的一項分析預估，光在2021年，也就是推動新冠疫苗接種的第一年，輝瑞BNT疫苗可能就已經拯救了11萬人的生命。儘管分析是由輝瑞贊助，但約翰霍普金斯大學衛生安全中心的傳染病專家亞達佳（Amesh Adalja）認為，此預估數據是合理的，也呼應了過去其他專家的估計，若無有效的疫苗，2021年死亡人數將是現在的3倍多。

分析估計，輝瑞BNT疫苗在2021年預防了870萬起感染病例、69萬住院病例與11萬人死亡，藉此預測數據推算，大約節省了304億美元的醫療保健支出。根據美國CDC數據，BNT疫苗是美國最廣泛使用的廠牌，有超過1.2億公民基礎2劑是施打BNT。截至上周，全美新冠染疫死亡人數突破100萬人。

波士頓兒童醫院流行病學家、ABC合作撰稿人布朗斯坦（John Brownstein）博士表示，「在某方面，這項（預估）甚至有被低估的可能性。」他說，目前已在現實世界的分析或模型研究中，看見疫苗發揮的作用。俄亥俄州立大學醫院住院醫師艾蒂布（Katie Adib）說，2020年5月她在加護病房接手數量驚人的重症患者，只有3人活著出院，「但現在患者遠不及當時，我100％認為疫苗拯救了生命。」

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