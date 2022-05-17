美國加州台灣教會槍擊案　AIT今致電吳釗燮表達哀悼

▲美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國南加州爾灣台灣基督長老教會日前發生槍擊事件，對此，外交部發言人歐江安17日在例行記者會上表示，總統蔡英文高度關切此案，指示外交部對於受害僑民、親屬表達最誠摯慰問和哀悼，此外，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅已致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼。

歐江安今天在外交部例行記者會表示，總統蔡英文對此事表達高度關心，指示外交部對於本案受害僑民、親屬要表達最誠摯慰問和哀悼，全力提供協助，外交部和駐洛杉磯辦事處正密切追蹤該案最新發展，透過各種管道隨時提供僑民協助，同時促請美國保護我國僑民安全。

歐江安說明，對於這起不幸事件，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅已經在今天致電給外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度的哀悼之意。

對於兇手的身份、行兇動機，歐江安表示，由於美國檢調單位目前仍然在調查當中，外交部譴責任何形式的暴力行為，駐美辦事處將會與當地僑胞、留學生等旅美相關國人保持密切聯繫，隨時提供必要的協助，同時也提醒旅居美國的國人和僑胞，要隨時注意人身安全，若是國人在美國遭遇困難，可依據所在地聯繫駐美辦事處的相關緊急聯絡電話，或者撥打免付費的緊急旅外專線，向外交部緊急聯絡中心尋求必要協助。