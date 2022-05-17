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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部感謝13友邦挺台參與WHA　願務實處理國名問題

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生大會（WHA）5月22日將在瑞士日內瓦登場，外交部發言人歐江安17日在例行記者會答覆媒體提問表示，感謝13個友邦提案挺台參與世衛大會，今天國際支持我國的層級更高、力道更強，包括美國、英國、澳洲、日本、瑞典等國都陸續表達挺台立場，促請世衛邀請台灣以觀察員身份出席世衛大會，共同促進人類的健康和安全。

歐江安今天表示，外交部及衛福部會持續與友邦和理念相近國家緊密合作，全力爭取參加世衛大會，以及世衛邀請我方以觀察員的身份參與大會，外交部感謝13個友邦在5月16日提案邀請台灣參與世衛大會，根據世衛的議事規則，將在5月22日開議當天的總務委員會進行首次討論，並於23日全會決定這份提案是否納入議程。

歐江安表示，感謝友邦給予台灣參與國際組織、世衛大會給予堅定支持，過去兩年台灣在實際作為展現醫衛實力，積極貢獻我國防疫經驗，獲得國際高度肯定和認同，今天國際支持我國的層級更高、力道更強，包括七大工業國（G7）外長會議公報、英國澳洲峰會聯合聲明，都明確力挺台灣參與世衛，同樣地，美國副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）也當面向WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）促請邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會，此外，日本、瑞典外長也陸續在國會應詢時表達支持台灣的立場。

歐江安強調，外交部再次促請世衛要秉持中立、專業原則，正視台灣參與世衛和世衛大會的必要性，以及國際社會聲援台灣所展現的堅定立場，「我們促請世界衛生組織要邀請台灣以觀察員的身份出席世界衛生大會，共同促進人類的健康和安全」。

歐江安說明，外交部在參與國際組織方面，向來都是以正式國名、台灣作為最優先的考量，若是不能用正式國名、台灣參與，會爭取在務實、確保尊嚴的前提下，彈性處理相關名稱參與的問題，用最大程度爭取我國的空間和國家利益，參與國際組織是外交部一貫目標，也是全民期待，會持續洽請友邦、理念相近國家以多元的方式支持台灣參與世衛。

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