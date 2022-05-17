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「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：成功阻止更大傷亡

▲▼南加州台灣教堂發生槍擊，張宣信牧師拿椅子拿槍手。（圖／翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟、YouTube頻道台灣基督長老教會台北南門教會）

▲當天教堂內多為7、80歲的阿公阿嬤，但仍英勇壓制槍手。（圖／翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟、YouTube頻道台灣基督長老教會台北南門教會）

記者張方瑀／綜合報導

美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷。死者為52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng），其餘傷者年紀在66至92歲之間。現場目擊者表示，當天教堂內多為7、80歲的阿公阿嬤，但仍英勇壓制槍手，「他們真的太棒、太強了！」目前槍手周文偉要面臨1項預謀殺害、5項謀殺未遂重罪指控，預計在當地時間17日進行傳訊，設定保釋金為100萬美元（約台幣2980萬元）。

橘郡警方指出，槍擊案傷者年齡分別為66歲、75歲、82歲、86歲和92歲，目前都已經送往當地治療。相關部門表示，這些台灣教會成員面對槍手選擇勇敢站出來，阻止了更大的傷亡發生。

▲▼南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲兇嫌周文偉持槍掃射台灣教會，導致52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）死亡。（圖／達志影像／美聯社）

加州副檢察長、約巴林達（Yorba Linda）台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）表示，她從小在「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）長大，當天68歲兇嫌周文偉（David Chou）拿著報紙、舉止怪異的走進教堂，而這個人數不多、關係緊密的教會中沒有人認識他。

目擊者向黃瑞雅透露，當時周文偉將門反鎖後，拔槍開始射擊，當時台上的牧師張宣信趁機拿椅子丟向槍手頭部，周文偉的槍掉在一旁，接著大批教友立刻湧上將他撲倒，並拿繩子把他綁起來，直到警方抵達現場。

黃瑞雅說，「這真的太不可思議了，我們會稱我們的祖父母為『阿公阿嬤』，而這些7、80歲的阿公阿嬤真的是太棒、太強了！居然有這麼清晰的念頭想要把這個傢伙撲倒。」

目前警方正在對周文偉進行聯邦仇恨犯罪指控調查，而這起槍擊案導致1死5傷，所以周文偉要面臨1項預謀殺害和5項謀殺未遂重罪指控，預計在當地時間17日進行傳訊，設定保釋金為100萬美元（約台幣2980萬元）。

經駐洛杉磯辦事處調查，周文偉1953年在台灣出生，是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯維加斯促統會」）理事。警方指出，周文偉年輕時住在台灣時曾遭欺負，因此相當仇恨台灣人，甚至在他的車上發現字條上面用中文寫著，台灣不應該是一個獨立國家。

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