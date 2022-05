台裔醫師「父親才剛去世」帶媽上教堂　卻英雄式擋槍亡！悲留妻小

▲現年52歲的台裔醫師鄭達志在南加州教堂槍擊案首先挺身而出,奮勇壓制嫌犯,自己卻傷重不治。(圖/取自South Coast Medical Group)

記者張寧倢/編譯

美國南加州橘郡(Orange County)的台灣長老教會教堂15日發生槍擊案,造成台裔移民1死5傷。然而,在場的台裔醫師鄭達志(John Cheng)首先挺身而出,制伏槍手並企圖奪槍,才阻止了更多傷亡。家屬表示,鄭醫師的父親在1個月前離世後,他首次帶著母親上教堂就發生悲劇,留下妻子與2名子女,令人心碎。

根據美媒「ABC7」報導,拉古納伍茲市(Laguna Woods)的日內瓦長老教會(Geneva Presbyterian Church)15日發生死亡槍擊案。根據橘郡警局局長巴恩斯(Darn Barnes)與檢察官史匹澤(Tod Spitzer)所知,槍手開了數槍後,這名52歲專攻運動醫學的博士鄭達志立即衝向嫌犯,盡自己所能地將人撂倒,在搏鬥過程中他被開了數槍,且槍手還打算繼續向他開槍,但槍枝正巧卡彈。

鄭醫師英勇的行為激勵了其他3名教友一同湧上,用教堂內的物品壓制了槍手,最終用一條延長線把嫌犯的雙腳綑住。不過,鄭醫師仍因傷勢過重,不幸於當場身亡。史匹澤說,「鄭先生犧牲了自己,讓其他人活了下來。」鄭達志的家屬表示,他並非教會成員,這是他自1個月前父親逝世後首次帶著媽媽上教堂,留下了妻子和2名孩子,這場悲劇讓家人心碎又震驚。

#New The person killed during shooting inside Taiwanese church lunch banquet yesterday is Dr. John Cheng of Laguna Niguel. He leaves behind a wife, two children. The @OCSheriff says Dr. Cheng “took heroic actions that day,” charged the suspect, tried to take gun away @NBCLA pic.twitter.com/KmFJfWwhm4