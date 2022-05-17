快訊／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍！他為愛扛責　蛇蠍情侶一審逃死

▲姚姓女子（左圖）涉嫌聯手小王殺夫（右圖）。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市姚姓女子外遇遭袁姓丈夫求償，竟與情夫陳姓男子暗訂殺人計畫，涉嫌將安眠藥滲入咖啡將丈夫迷昏，再由陳開車載至新竹縣橫山鄉住處，持鐵棍活活打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領袁的存款6萬餘元，變賣其名下轎車，一審17日宣判，依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

台中地院今日上午宣判姚女、陳男涉嫌殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，另外遺棄屍體罪部分，分別判處1年4月、1年2月，盜領袁男存款、過戶車輛部分，則依偽造文書等罪，分別判4月、3月徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。

據了解，34歲的姚女不但有5次婚姻，和57歲的袁男結婚後又勾搭上25歲的陳姓男子，陳男供稱屢屢聽姚女哭訴被死者毆打，於是為愛挺險，先持鐵棒打死，直到案發翌日凌晨2點，趁夜色再拖到草地灑汽油焚屍。

袁男的胞弟於去年案發時表示，他於去年5月9日接獲哥哥公司來電，指哥哥已有3天沒上班，公司群組也退出，電話也打不通，覺得可疑，經調閱路口監視器發現哥哥的車子有開上環中路往國道方向行駛，他一路調閱監視器，車子當天停在陳男位在新竹橫山住處，隔天才離開。

胞弟說，他後來在陳男家裡找到民事判決書，經層層抽絲剝繭，認為陳男和姚女涉嫌重大，因為不管哥哥為了何事去找陳男，絕不可能會過夜，盼真相能早日水落石出。

檢警調查，姚女（34歲）與袁男（57歲）為夫妻，育有1名7歲女兒，夫妻感情不睦，袁發現姚與陳男（25歲）外遇，對2人提出求償，引發殺機。

姚女與袁男分居苗栗、台中2地，2021年5月9日，姚女與袁男相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，陳男先將姚女之前到醫院領取的安眠藥磨成粉備用，接著開車載姚女及其女兒到苗栗竹南火車站的便利商店，由姚女進店購買咖啡，再由陳將安眠藥粉末摻入咖啡，姚女帶女兒及咖啡換搭袁男車輛前往渡假村。

袁男及妻女到了渡假村停車場，姚女把咖啡拿給袁男飲用，不久後袁陷入昏迷，姚女馬上通知陳男開車將他們3人載至新竹縣橫山鄉住處。返抵住處後，姚女提議用刀械行兇，經陳男勸阻後改在旁把風，由陳男持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場慘死。

▲▼姚姓女子與陳姓男子有婚外情。（圖／截取自臉書）

袁男死後，陳先將其屍體藏於車庫，隨後與姚女到加油站購買汽油，於同月10日凌晨，由陳男將袁的屍體搬至住處旁的菜園，潑灑汽油焚屍，再將屍骨裝進米袋丟棄到附近的溝渠。

事後，姚女盜領袁的存款6萬1430元，並變賣袁男名下的轎車，得款2萬6000元。後來因袁男胞弟多日聯繫不上哥哥，向警方報請協尋，查出姚、陳涉嫌重大，去年6月24日逮獲2人，尋獲袁男屍骸。

檢察官審酌，姚女雖曾供稱與陳男預謀殺害丈夫袁男，後來卻翻供是遭陳男所逼迫、利用，對於殺人動機、情節等避重就輕；陳男坦承殺害袁男並表示後悔，但後悔的原因卻是因他沒工作、車貸未繳清、在看守所沒錢買東西等自身情況，難認2人有悔意，去年依殺人、偽造文書、侵害屍體、詐欺等罪將2人起訴。