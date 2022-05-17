澎湖花火節有夠慘！天候差取消無人機　西瀛虹橋起火燒起來

記者陳洋／澎湖報導

昨（16）日晚上在澎湖馬公觀音亭園舉行第7場演出，無人機科技燈光秀受氣侯影響取消演出，雨後的夜空中，煙火搭配皇家煙火等樂曲施放，煙火施放完畢後，大約9點15分左右，彩虹橋上的煙火盒突然燒起來，成了火燒西瀛虹橋意外。

▲因為風大惹禍，花火活動結束後竟造成火燒西瀛虹橋的意外。（圖／澎湖縣消防隊提供）

根據了解，花火結束後，晚間9時36分西瀛虹橋突傳火警，經消防局花火節現場警戒人員發現觀音亭西瀛虹橋橋面有燃燒情形。現場第一大隊及馬公分隊警戒人員，駕駛馬公13水箱車前往搶救，並加派馬公11水箱車前往支援。共計出動消防車2輛，消防人員共計10名，由大隊長陳正宜現場指揮。

▲消防勤務人員部署水線出水搶救，經查起火現場疑因西瀛虹橋橋面盆花煙火施放後之餘燼，引燃其裝載煙火之紙盒。（圖／澎湖縣消防隊提供）

勤務人員部署水線出水搶救，經查起火現場疑因西瀛虹橋橋面盆花煙火施放後之餘燼，引燃其裝載煙火之紙盒，加上風速影響造成火勢延燒周遭盆花紙盒及地面防滑塗層。火勢經搶救後，晚間9時51分獲得控制，並於9時55分熄滅，現場未有人員傷亡，燃燒面積約250平方公尺。澎湖縣政府旅遊處表示，會依合約內容要求廠商盡速修復恢復原狀。

▲澎湖花火節每年吸引數十萬遊客來澎觀光。（圖／澎湖縣旅遊處提供）